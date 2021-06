MWC 2021 : Lenovo dévoile un monstre destiné aux pros et laisse sa gamme ThinkPad embrasser AMD

Mais commençons par aborder plus en détail l'arrivée d'AMD et ses puces de dernière génération sur la gamme ThinkPad. Le retour des rouges sur une gamme d'appareils jusque-là très fidèle à Intel s'inscrit dans la reconquête progressive du marché par AMD. Reconquête largement entamée avec les puces « Renoir » l'an dernier et complétée cette année avec les processeurs « Cézanne ».

Sur les ThinkPad L13 et ThinkPad L13 Yoga Gen 2, la chose se fera donc au travers d'APUs Ryzen 5000 (à basse consommation « U », vraisemblablement). Pour l'instant, Lenovo ne communique pas la liste des références disponibles, mais l'on sait que les deux appareils seront équipés d'un maximum de 16 Go de DDR4 à 3 200 MHz, tandis que le stockage ira jusqu'à 1 To de SSD .

On y trouvera pour le reste un écran IPS Full HD (300 nits), une webcam 720p et une certification Dolby pour les haut-parleurs. 2-en-1, le L13 Yoga Gen 2 embarquera de nouveau un stylet caché dans son châssis, et l'appareil devrait, selon Lenovo, profiter de 20 % d'autonomie (maximum) en plus dans cette version AMD. Pour rappel, ce modèle existe déjà en version Intel avec des puces Tiger Lake-U. Côté épaisseur, nous devrions nous limiter à 17,6 mm pour le ThinkPad L13, qui ne dépassera pas les 1,4 kg.