Plus haut de gamme encore, car attendu un peu plus tard en septembre à compter cette fois de 1 699 euros en France, le nouveau Yoga Pro 7 (Gen 9) joue pour sa part la carte de la puissance en petit format, et ce, malgré une épaisseur un peu plus importante de 15,6 mm et un poids atteignant 1,54 kg.

On passe quoi qu'il en soit sur un modèle ultraportable de 14,5 pouces doté d'une dalle OLED (non tactile), 2,8K et 120 Hz, capable de couvrir intégralement les spectres sRGB et DCI-P3, tout en offrant jusqu'à 600 nits de luminance maximale et un DeltaE inférieur à 1 pour une très grande justesse colorimétrique en perspective.

Cet écran de haute volée est couplé dans le cas présent à un processeur AMD Ryzen AI 9 365 (avec partie graphique Radeon 880M intégrée), lui-même épaulé par un maximum de 32 Go de RAM en LPDDR5x à 6400 MHz. Côté stockage, Lenovo mise enfin sur 1 To de SSD, tandis que la batterie atteint ici une capacité de 73 Wh.