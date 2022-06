Prise en main du Yoga Slim 9i : Lenovo monte d’un cran dans l’élégance

Sous le capot en verre de l’engin se loge un clavier qui nous a, lui aussi, fait bonne impression. La frappe semble précise et confortable, et le trackpad est également agréable à première vue, tout en étant plus grand que par le passé. Un a priori positif que nous devrons confirmer lors d’un essai plus poussé du PC.

Ce dernier embarque pour le reste ce qui se fait de mieux actuellement en matière de composants pour son segment. On retrouve ainsi jusqu’à un Core i7-1280P (Alder Lake-P), couplé à un maximum de 32 Go de RAM (LPDDR5 à 5 600 MHz). Le stockage peut pour sa part monter à 2 To au maximum sur ce modèle, alimenté par une batterie de 75 Wh. Relativement imposante pour un 14 pouces, elle promet une autonomie au point, pressentie à plus de 10 heures.