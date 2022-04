Prise en main | Dell XPS 13 Plus : sublime renouveau... et drôles d'idées

Invité dans un appartement classieux du 2ème arrondissement parisien, avec parquet qui craque et playlist majoritairement composée de vieux Hits signés Marvin Gaye, Clubic a pu prendre en mains l’appareil. Et autant dire qu’on a des chose à vous dire.

L’Amour du risque

Comme son nom le suggère, le XPS 13 Plus fait évoluer la formule concoctée par Dell il y a maintenant 6 ans en modifiant en profondeur le design d’un produit emblématique pour le constructeur texan. Sur ce nouveau modèle, les designers du groupe se sont employés à modeler ce qui prend désormais des airs de laptop du futur, tout en adoptant une approche rigoureusement minimaliste. Modernisme et minimalisme aboutissent ici à une vraie quintessence de simplicité. L’appareil arbore une robe dépouillée de toute fioriture ou distraction visuelle pour revenir à l’essentiel, tout en gommant tout ce qui pourrait compromettre cette vision presque janséniste de la sobriété. Comprenez que le trackpad disparaît (tout du moins visuellement), au même titre que les touches de réglage (contrôle de la luminosité, du volume, du rétroéclairage…) et autres raccourcis multimédia habituellement logées au-dessus du clavier.

Ici, elles sont remplacées par une bande tactile. En somme une « Touch Bar » qui n’en est pas une. Car contrairement à ce qu’Apple avait maladroitement expérimenté sur ses anciens MacBook Pro, cette barre n’est pas un écran, juste une bande capacitative avec des commandes rétroéclairées… un peu comme sur une machine à laver ou certains téléviseurs. Rien de très high-tech donc. Est-ce élégant ? Plutôt. Est-ce handicapant par rapport à des touches physiques ? Non. Est-ce pratique ? Pas plus que ça, mais cette drôle d’idée sert à préserver le parti pris esthétique du XPS 13 Plus : ces commandes tactiles s'estompent lorsqu’elles ne sont pas sollicités. Un appui maintenu sur la touche « Fn » permet enfin de faire apparaître à la place des commandes de fonction (F1, F2…) qu’on pourra verrouiller, le cas échéant, en appuyant sur « Echap ».