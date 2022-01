Dell repense le design de son XPS 13, toujours plus puissant, encore plus sexy

Bien sûr, le XPS 13 Plus mise sur des processeurs Intel de 12e génération (Alder Lake) qui peuvent ici donner de la voix avec un TDP configuré à 28 W. Les options vont du nouveau Core i5-1240p (12 cœurs) au puissant Core i7-1280P (14 cœurs). Ces puces sont couplées à 8, 16 ou 32 Go de LPDDR5 à 5 200 MHz et l'on peut compter sur 256 Go à 1 To de SSD M.2 pour le stockage.

Côté affichage, Dell met cette année encore les petits plats dans les grands. Son nouveau XPS peut ainsi compter sur une dalle OLED Ultra HD+ de 13,4 pouces dans sa version haut de gamme. Cette dalle Infinity Edge à fines bordures est certifiée DisplayHDR 400, peut monter à 500 nits de luminance maximale et couvre à 90 % le spectre DCI-P3. Elle est surmontée d'une webcam 720p compatible avec la reconnaissance faciale via Windows Hello.