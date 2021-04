Dell ajoute une dalle OLED à son XPS 13 et rajeunit son line-up Inspiron

Commençons par le Inspiron 13, qui profite de processeurs Intel de 11e génération, mais pas n'importe lesquels. Si l'appareil débute en entrée de gamme avec un Core i3-1125G4 (15 W), il peut aussi embarquer des Core i5-11300H et i7-11370H (35 W) nettement plus performants. L'ensemble s'accompagne d'un maximum de 16 Go de RAM et peut aller jusqu'à 2 To de SSD. Côté GPU, il sera possible d'opter pour une GeForce MX450 sur certains modèles, tandis que l'affichage passe en 16:10 (13,3 pouces). Il sera enfin possible de choisir une dalle FHD+ ou QHD+.