Lenovo annonce des PC ThinkPad et IdeaPad alimentés par un processeur Intel Core Ultra, axés sur la productivité

Plus accessible, l'IdeaPad Pro 5i doit pour sa part être commercialisé dans les prochains jours, Lenovo évoquant une sortie fin décembre, à un prix de départ fixé à 1 099 euros (TTC cette fois).

Comme évoqué plus haut, l'appareil est décliné en versions 14 et 16 pouces, mais ces deux déclinaisons pourront accueillir jusqu'à un Core Ultra 9, couplé à un maximum de 32 Go de LPDDR5X et à 1 To de SSD (PCIe Gen 4). Dans les deux cas, il sera également possible d'opter (en option) pour une carte graphique dédiée : la GeForce RTX 4050 de NVIDIA. Tout ce beau monde sera par ailleurs alimenté par une batterie de 84 Wh, mais la connectivité se limitera par contre à du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Pas de Wi-Fi 7 à l'horizon, donc.