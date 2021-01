CES 2021 : Lenovo anonnce son ThinkPad X1 Titanium Yoga, un 2-en-1 ultra fin et drapé de titane

Sur ces trois appareils, Lenovo est fier d'annoncer avoir remisé le traditionnel format 16:9. À la place, le ThinkPad Titanium X1 Yoga s'équipe d'un écran HDR de 13,5 pouces au format 3:2 (que l'on trouve notamment sur les Surface Laptop de Microsoft) et certifié Dolby Vision. Les ThinkPad X1 Carbon et X1 Yoga, eux, optent pour un format 16:10, le même que sur les IdeaPad 5i Pro et 5 Pro annoncés la semaine dernière. Ces nouveaux formats sont particulièrement pertinents pour ces appareils, qui visent avant tout le secteur professionnel et la productivité.

À cette heure, Lenovo ne nous a pas encore communiqué les fiches techniques détaillées de ces différents produits, mais le groupe précise tout de même que l'intégralité de sa gamme ThinkPad X1 (à l'exception de l'étonnant X1 Fold) sera certifiée Intel Evo et équipée de processeurs à basse consommation de 11ème génération. Comprenez donc qu'on y trouvera des puces Tiger Lake, avec probablement le Core i7-1165G7 (ou éventuellement i7-1185G7) sur le haut de gamme. Notons enfin que l'ensemble de la gamme pourra compter, en option, sur une connectivité 4G / 5G et Wifi 6.

Avec son châssis en titane, le ThinkPad Titanium X1 Yoga sera le ThinkPad le plus fin jamais conçu par Lenovo, avec seulement 11 mm d'épaisseur : une véritable taille de guêpe pour cet appareil, qui n'est pas sans rappeler l'élégant Yoga C940 à certains égards.