Lenovo ouvre les précommandes pour son PC pliable, le X1 Fold

S'il s'agit bien d'un ordinateur, son usage doit se rapprocher de celui d'une tablette lorsqu'il est déplié. Les 13 pouces de l'écran (33,78 cm) affichent une résolution 2K. Il peut pivoter afin de l'utiliser comme un livre (bien que son poids démarre à 1 kilo tout de même) et être scindé en deux affichages.

Si Lenovo suggère des options de configuration, celles-ci ne concernent ni le processeur (un Intel Core i5-L16G7), ni la carte graphique, ni la mémoire vive (8 Go LPDDR4X). En fait, la principale option matérielle réside dans le stockage, avec un SSD évoluant de 256 Go à 1 To. Il est également possible d'ajouter un mini-clavier amovible, moyennant 200 euros de plus.