Le Lenovo ThinkPad X1 Nano fuite : écran 16:10, 5G et design ultraléger au programme

Le Lenovo ThinkPad X1 Nano sera propulsé par un processeur Tiger Lake 15W (plus performant que les Comet Lake présents sur les modèles actuels) dont on ignore encore le modèle. Il est probable qu’il ne sera lancé que plus tard dans l’année. Le Thinkpad X1 Nano embarque par ailleurs jusqu’à 16 Go de RAM DDR4, et deux ports USB-C Thunderbolt 4.