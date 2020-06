Lenovo annonce un Chromebook 3 de 11 pouces pour son entrée de gamme

Disponible dès maintenant, le Lenovo Chromebook 3 vient compléter la gamme déjà existante de la firme chinoise. On retrouve cette fois-ci un écran de 11 pouces.

Lancé en toute discrétion sur la boutique officielle, ce PC portable permet à l’entreprise de proposer un modèle plus réduit que le 14 pouces existant. Il est commercialisé à partir de 229 dollars.



Un ordinateur ChromeOS plutôt classique

Après avoir annoncé une variante du Chromebook S340, l’entreprise chinoise revient avec un modèle plus réduit de 11 pouces. Ce Chromebook 3 affiche une résolution de 1 366 x 768 et un écran antireflet. Une légère amélioration est apportée, avec un écran plus lumineux (250 nits) que le modèle 14 pouces (220).

Sous le capot, on retrouve un Intel Celeron N4020 associé à 4 Go de RAM. Le stockage proposé ne dépasse pas les 64 Go. Bref, des caractéristiques techniques loin d’être incroyables. Naturellement, la machine fonctionne avec Chrome OS. On apprend que l'ordinateur sera mis à jour jusqu’en 2026.

Pour une utilisation nomade

Rappelons que l’ordinateur est conçu pour de la bureautique. Avec ses 1,2 kg, ce Chromebook 3 s’adresse aux personnes effectuant beaucoup de déplacements. L’appareil se veut complet en proposant une webcam 720p, un emplacement pour carte microSD et deux ports USB-C et USB-A.

Notons également que le Lenovo Chromebook 3 n’est pas un modèle en 2-en-1, comme on en voit de plus en plus. L’écran n’est d’ailleurs pas tactile. Au contraire, ce dernier est fixé sur une structure à 180 degrés. Autrement dit, vous pouvez le poser à plat sur une table, mais pas le retourner.