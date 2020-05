Surface Go 2, Surface Book 3 : Microsoft annonce ses nouveautés 2020

L’entreprise vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle tablette et d’un PC aux performances gonflées à bloc.

Le Surface Go 2, 64% plus puissant que son prédécesseur

Fin et léger, à l’image de son prédécesseur, le Surface Go 2 offre toutefois un écran PixelSense légèrement plus grand (10,5 pouces, contre 10 pour la version précédente), une batterie améliorée (dix heures d’autonomie, selon Microsoft) et des performances revues à la hausse grâce à une nouvelle puce Intel Core M huitième génération, pour une rapidité accrue de 64%, selon le constructeur. À l’heure où la vidéoconférence fait partie intégrante du quotidien, la nouvelle mouture de la tablette Microsoft met également en avant un double microphone qui vise à réduire les bruits parasites et à rendre la voix plus claire durant les appels, tandis qu’une caméra frontale de 5 mégapixels entend offrir une image de bonne qualité, même lorsque la luminosité laisse à désirer. Toujours dans l’optique de faciliter le travail à distance, l’application Camera, installée par défaut, permettra de scanner facilement des documents. Le Surface Pen vient compléter la panoplie du télétravailleur.

Disponible à partir du 12 mai prochain, le prix de la tablette démarrera à 459 euros dans l’Hexagone.

Le Surface Book 3, machine la plus performante de Microsoft

Plus de deux ans après la sortie du Surface Book 2, Microsoft sort une nouvelle version de son PC le plus puissant. Si le design n’a pas beaucoup bougé par rapport à la mouture précédente, Microsoft a en revanche mis l’accent sur les performances. Un processeur Intel Core dixième génération, assorti d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX ou Quadro RTX, contribue à muscler ce nouveau PC, 50% plus véloce que son prédécesseur, selon Microsoft. La machine affiche également une autonomie de 17,5 heures, et est disponible en version 13 ou 15 pouces (pour respectivement 1,5 et 1,9 kilo). Possibilité de monter jusqu’à 32 GO de RAM.



Disponible à partir du 5 juin en France, pour un prix de départ fixé à 1799 euros pour la version 13 pouces et à 2599 euros pour la version 15 pouces.

Deux nouveaux accessoires : Surface Dock 2 et Travel Hub