Microsoft Surface : 4 nouveautés déjà disponibles en précommande !

Microsoft Surface : la famille s'agrandit !

Surface Go 2 et Book 3 : du nouveau du côté des ordinateurs

Microsoft Surface Go 2 : compacte et légère

Microsoft Surface Book 3 : un condensé de puissance

Microsoft Earbuds et Headphones 2 : l'audio n'est pas en reste

Comme vous avez pu le comprendre, Microsoft annonce le lancement de 4 nouveaux produits au sein de la gamme Surface. Parmi ces nouveaux produits, Microsoft annonce la sortie d'un nouvel ordinateur 2-en-1 nommé Surface Go 2 et d'un nouveau PC portable sans surprise nommé Surface Book 3 Aux côtés de ces deux ordinateurs, Microsoft propose également 2 nouveaux produits tournés vers l'audio, à savoir, les écouteurs bluetooth Surface Earbud et une nouvelle version du célèbre casque Surface Headphones 2 Quatre nouveaux appareils qui viennent agrandir la famille Microsoft Surface et qui sont d'ores-et-déjà disponibles en précommande dès aujourd'hui sur le store officiel Microsoft. Maintenant que les présentations sont faites, passons aux détails de chaque produit.Entrons donc dans le vif du sujet en vous présentant dans un premier temps, les nouveaux venus du côté des ordinateurs 2-en1 et PC portables avec les Surface Go 2 et Surface Book 3.Microsoft a donc annoncé le lancement de Surface Go 2, l'ordinateur 2-en-1 le plus compact et léger de toute la gamme Surface.Avec son écran de 10,5 pouces, ce modèle plus rapide et performant que la 1ère génération embarque un processeur Intel Core M3 et Pentium de 8ème génération. Notez qu'il est disponible dans 4 coloris : Gris Anthracite, Noir, Rouge Coquelicot et Bleu Glacier.Passons désormais à la seconde nouveauté avec la Surface Book 3. Cet ordinateur nomade par excellence revient avec une nouvelle version bien plus puissante que son prédécesseur.Ainsi, Surface Book 3 est équipé d'un processeur Intel de 10ème génération (Intel Core i5-1035G7 ou Intel Core i7-1065G7), accompagné de 8, 16 ou 32 Go de mémoire RAM au choix. Côté carte graphique, Microsoft propose d'équiper Surface Book 3 avec une Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, rien que ça ! Autre point fort, le nouveau PC portable Microsoft indique une autonomie de 17,5 heures.Notez que Surface Book 3 est disponible en deux tailles : une version avec un écran de 13,5 pouces et une autre en 15 pouces. Seul le coloris Platine est disponible pour cet appareilSi Microsoft est bien connu pour ses ordinateurs 2-en-1 et portables, le constructeur officie également sur le marché de l'audio depuis quelques années. En guise de nouveautés, Microsoft annonce le lancement d'une Surface Earbuds, les premiers écouteurs sans fil haut de gamme de la marque.Avec un design très épuré, cette nouvelle version des Earbuds compte bien venir jouer des coudes avec les cadors du marché. Ces nouveaux écouteurs bluetooth sont déjà disponibles en précommande sur le store officiel Microsoft.Autre nouveauté annoncée par Microsoft et également disponible dès maintenant en précommande, Surface Headphones 2 s'ajoute à la fête.Cette nouvelle version du célèbre casque à réduction de bruit made in Microsoft revient avec de vraies améliorations sur certains points qui pêchaient sur la première version. On pense notamment à l'autonomie qui devrait être bien meilleure avec ce nouveau casque. Pour les aficionados du système de molette de contrôle, pas de panique, Microsoft a judicieusement choisi de conserver cette fonction plus que pratique.Vous savez désormais tout de ce que l'on pouvait vous dire sur ces nouveautés de la gamme Surface.