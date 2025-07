L'écran incurvé Edge offre une expérience immersive grâce à des bordures ultra-fines et une courbure ergonomique. La technologie ProScaler 4 améliore la qualité d'affichage de 40% pour des images ultra-nettes. L'association d'un taux de rafraîchissement 120Hz et du revêtement Gorilla Glass Ceramic 2 assure une utilisation tactile ultra-réactive et fluide, idéale pour le multimédia et le gaming intensif.