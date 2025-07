En plus du forfait 150 Go, Prixtel propose deux offres complémentaires : Le petit, avec 60 Go de data pour seulement 4,99 € par mois, et Le grand, qui permet de surfer jusqu’à 250 Go en 5G pour 8,99 €. De quoi répondre à tous les profils d’utilisateurs, du plus modéré au plus connecté.

Cerise sur le gâteau : la carte SIM est actuellement proposée à 1 € pour toute nouvelle souscription (au lieu de 10 € habituellement). Une offre valable jusqu’au 4 juillet, à ne pas manquer si vous envisagez de changer de forfait !