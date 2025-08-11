La rentrée est souvent synonyme de nouvelles résolutions… et pourquoi ne pas commencer par optimiser votre connexion Internet ? RED by SFR frappe fort avec son offre fibre à 19,99 €/mois, un tarif fixe sans engagement, parfait pour éviter les mauvaises surprises. En plus, les frais de mise en service sont offerts, ce qui rend la transition vers la fibre encore plus avantageuse. Une occasion idéale pour les étudiants, les télétravailleurs ou les familles qui veulent de la vitesse et de la stabilité à petit prix.