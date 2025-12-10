Pendant longtemps, passer à la fibre impliquait presque toujours un dilemme. Soit on acceptait un tarif élevé, soit on se contentait d’un débit moyen, soit on devait composer avec des frais d’installation parfois dissuasifs. Résultat, beaucoup repoussaient encore le passage au très haut débit, même dans des logements éligibles.

Avec la Fibre RED Box à 20,99 € par mois, les choses changent clairement. Non seulement le prix est contenu, mais les frais de mise en service sont offerts, ce qui enlève immédiatement un frein majeur. La fibre ne devient plus un projet à réfléchir pendant des mois, mais une décision simple et immédiate.