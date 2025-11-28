À 8,99 € par mois pour 120 Go en 5G, RED by SFR propose une offre simple, solide et parfaitement calibrée pour les usages modernes. Un forfait qui coche toutes les cases du bon plan Black Friday.
Chaque année, le Black Friday met en lumière des dizaines de promotions sur les forfaits mobiles. Mais dans ce flot d’offres plus ou moins complexes, certaines sortent du lot grâce à leur clarté et leur cohérence. C’est exactement le cas du forfait RED by SFR 120 Go, qui revient avec une formule particulièrement bien pensée : 8,99 € par mois pour un abonnement 5G généreux, sans engagement et sans augmentation tarifaire surprise.
Alors que les usages numériques explosent (streaming, réseaux sociaux, jeux mobiles, télétravail) disposer d’une enveloppe data confortable devient indispensable. Ce forfait RED vise justement à fournir tout ce dont un utilisateur a réellement besoin, au juste prix.
RED casse les prix pour le Black Friday
L’offre mise en avant par RED se distingue par sa simplicité. Pour 8,99 € par mois, l’opérateur propose :
- 120 Go de data en 5G en France métropolitaine
- Appels, SMS et MMS illimités
- Une enveloppe de data utilisable en Europe et dans les DOM
- Un forfait sans engagement, résiliable à tout moment
- Une souscription et un suivi 100 % en ligne
Avec 120 Go, l’utilisateur peut streamer en HD et 4K, regarder TikTok ou YouTube pendant des heures, jouer en cloud gaming, télétravailler en mobilité ou partager sa connexion à d’autres appareils sans se soucier de dépasser son volume mensuel.
Une offre 120 Go avec la 5G offerte : le meilleur forfait du moment ?
Ce qui distingue ce forfait, c’est avant tout son équilibre. RED ne cherche pas à en faire trop ni pas assez : 120 Go, c’est exactement la zone idéale pour la plupart des utilisateurs modernes. Beaucoup de forfaits à ce prix ne proposent que 40 ou 60 Go, quand d’autres offres plus coûteuses incluent trop de services superflus. Ici, tout est pensé pour offrir le meilleur compromis.
L’autre force de cette formule est sa transparence tarifaire. Pas d’enrichissement automatique, pas de prix qui augmente après six mois, pas d’options imposées : on reste sur un abonnement simple, lisible et sans mauvaise surprise. Dans un marché où les “petites lignes” sont souvent source de frustration, RED fait figure d’exception.
La 5G SFR est également un argument de taille. Le réseau, largement déployé, permet d’obtenir des débits élevés et une meilleure stabilité dans les zones fréquentées. Résultat : une expérience parfaitement fluide pour le streaming, les téléchargements et la navigation quotidienne.
Enfin, l’absence d’engagement apporte une flexibilité bienvenue. L’utilisateur reste libre de changer d’offre à tout moment, ce qui renforce l’intérêt du forfait, surtout en période de promotions où les offres évoluent rapidement.
