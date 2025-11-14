Envie d'alléger vos factures à l'approche des fêtes ? Ou de profiter de vos films de Noël en 4K sans latence ? Avec la RED Box Fibre à 20,99€/mois, RED by SFR propose tout simplement l’offre la moins chère de France pour une connexion ultra-rapide. Sans engagement, sans frais cachés, c’est le bon plan parfait pour alléger vos factures tout en boostant votre quotidien numérique.
Pourquoi sauter sur cette offre fibre maintenant ?
Dans un contexte où le télétravail, le streaming et les jeux en ligne sont devenus monnaie courante, bénéficier d’une connexion fiable et rapide est essentiel. L’offre RED Box à 20,99 €/mois, sans engagement, offre un excellent rapport qualité/prix. Une vraie opportunité pour quitter un ancien fournisseur plus coûteux, sans contrainte de durée et avec un gain de performances.
Trois raisons de craquer pour la RED Box Fibre
- Liberté totale : sans engagement, vous restez libre de partir quand vous le souhaitez
- Internet rapide : jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi selon votre ligne
- Tarif imbattable : l’offre fibre la moins chère du marché actuellement, sans compromis sur la qualité
Une box qui fait le job, sans se ruiner !
La RED Box Fibre est une offre 100 % en ligne pensée pour les utilisateurs connectés qui veulent aller à l’essentiel. Pour 20,99€/mois, vous profitez d’une connexion fibre haut débit, avec appels illimités vers les fixes en France. Vous pouvez ajouter des options selon vos besoins (TV, appels vers mobiles). Installation simple, modem fourni, interface claire… tout est prévu pour que ça tourne rapidement sans surplus inutile.
Une vraie bonne affaire à saisir sans attendre
RED propose ici la box fibre la moins chère de France, et ce n’est pas une promo temporaire. Avec un tarif mensuel de 20,99€, vous réalisez jusqu'à 10 € d'économie chaque mois par rapport aux offres concurrentes à services équivalents. Soit environ 120 € économisés par an. En prime, vous restez libre de changer si besoin, puisque l’offre est sans engagement. Attention, cette offre est réservée aux nouveaux clients… et peut être retirée à tout moment !
|Opérateur
|Offre fibre entrée de gamme
|Prix mensuel
|Engagement
|RED
|RED Box Fibre
|20,99€
|Sans engagement
|B&You
|Pure Fibre
|23,99€
|Sans engagement
|Free
|Freebox Pop S
|23,99€
|Sans engagement
|Orange
|Livebox fibre
|29,99€
|12 mois
Notre avis sur la RED Box Fibre
Difficile de faire mieux en terme de rapport qualité/prix. RED signe ici une offre claire, rapide, sans chichi ni engagement. C’est aujourd’hui la fibre la moins chère du marché, idéale pour tous ceux qui veulent une connexion rapide et pas chère, sans prise de tête.