Cela arrive souvent de la même manière. On consulte sa facture, presque machinalement, et on se rend compte que le prix a grimpé. Une promotion terminée, une option ajoutée, un engagement qui traîne encore. On finit par payer cher une connexion dont on ne profite même pas pleinement.

Pendant ce temps, les usages, eux, explosent. Télétravail plusieurs jours par semaine, séries en 4K, jeux en ligne, sauvegardes automatiques dans le cloud, appels visio avec la famille. Internet n’est plus un simple service, c’est devenu le centre de la maison connectée.

C’est souvent à ce moment-là qu’on commence à regarder ailleurs. Et l’offre fibre de RED by SFR arrive alors dans le radar.