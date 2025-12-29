Vous aussi, vous avez déjà regardé votre facture Internet en vous disant que ça faisait beaucoup pour quelque chose d’aussi indispensable que la fibre. En découvrant la RED Box à 20,99 € par mois, sans engagement et jusqu’à 1 Gbit/s, on comprend vite pourquoi cette offre fait autant parler d’elle en ce moment.

fibre red box

Quand on réalise que sa connexion Internet coûte plus cher que ce qu’on utilise vraiment

Cela arrive souvent de la même manière. On consulte sa facture, presque machinalement, et on se rend compte que le prix a grimpé. Une promotion terminée, une option ajoutée, un engagement qui traîne encore. On finit par payer cher une connexion dont on ne profite même pas pleinement.

Pendant ce temps, les usages, eux, explosent. Télétravail plusieurs jours par semaine, séries en 4K, jeux en ligne, sauvegardes automatiques dans le cloud, appels visio avec la famille. Internet n’est plus un simple service, c’est devenu le centre de la maison connectée.

C’est souvent à ce moment-là qu’on commence à regarder ailleurs. Et l’offre fibre de RED by SFR arrive alors dans le radar.

Découvrir la RED Box fibre à 20,99 € par mois

Découvrir une offre simple… et se dire que ça fait du bien

Ce qui surprend quand on tombe sur la RED Box fibre à 20,99 € par mois, c’est surtout la simplicité. Pas de prix barré qui explose un an après. Pas d’engagement caché. Pas d’options imposées dont on n’a pas besoin.

On lit l’offre, et on comprend immédiatement ce que l’on paie : la fibre, point final.
Et surtout, la liberté. Si l’on veut partir, on part. Si la situation change, on s’adapte. Rien n’attache.

RED Box Fibre Wifi 5

RED Box Fibre Wifi 5

sans engagement

En option

Appels vers les fixes

Jusqu'à

1Gb/s

Fibre

20,99€

Mise en service de 39€ offerte !

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

Débit descendant

1Gb/s

Décodeur TV

En option

Appels inclus

Appels vers les fixes

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

WiFi

WiFi 5

Débit descendant

1Gb/s

Débit montant

1Gb/s

Télévision

Décodeur TV

En option

Chaînes

35 chaînes

Téléphonie

Appels inclus

Appels vers les fixes

Nombre de destinations

100 pays

Frais de service

Frais d'activation

0€

Frais de résiliation

49€

Ce que change vraiment une fibre jusqu’à 1 Gbit/s dans la vie quotidienne

La vitesse ne se résume pas à un chiffre. On le voit au quotidien. C’est le téléchargement d’un gros fichier qui ne monopolise plus la soirée. C’est une visioconférence qui ne fige plus au moment important. C’est une console qui met à jour en quelques minutes. C’est le nuage de photos qui se synchronise sans qu’on y pense.

Avec des débits pouvant aller jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gbit/s en upload selon l’éligibilité, on ne réfléchit plus à ce qu’on peut faire en même temps. Tout fonctionne. Tout le monde peut utiliser Internet à la maison sans négocier.

Wi-Fi 5 à la maison : la connexion qui suit enfin le rythme de toute la famille

Aujourd’hui, presque tout passe par le Wi-Fi. Télévision, smartphones, tablettes, montres, ordinateurs portables, objets connectés. Dans la RED Box, le Wi-Fi 5 est déjà intégré, et dans la majorité des foyers, c’est largement suffisant.

On peut regarder un film dans le salon pendant que quelqu’un joue en ligne dans la chambre, pendant qu’un autre télécharge un fichier pour le travail. Et tout ça sans devenir expert réseau. On branche, ça marche, et on oublie.

Passer à la fibre RED Box à 20,99 € par mois

✅ Notre verdict sur l'offre Fibre RED by SFR

Quand on regarde l’évolution du marché des offres internet ces dernières années, deux tendances deviennent nettes : d’un côté, des forfaits fibre très complets mais souvent coûteux et contraints par des engagements longs ; de l’autre, des offres low cost avec des compromis parfois trop forts (débits bridés, options indispensables en supplément, engagements de 12 à 24 mois).

La RED Box à 20,99 € par mois réussit à naviguer entre ces deux pôles.

RED Box Fibre Wifi 5
RED Box Fibre Wifi 5
RED Box Fibre Wifi 5
  • schedulesans engagement
  • SFR
8 / 10
8  / 10
Voir l'offre
À découvrir
Meilleure box internet Fibre et ADSL, comparateur gratuit (décembre 2025)
01 décembre 2025 à 09h47
Comparatifs services