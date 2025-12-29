Vous aussi, vous avez déjà regardé votre facture Internet en vous disant que ça faisait beaucoup pour quelque chose d’aussi indispensable que la fibre. En découvrant la RED Box à 20,99 € par mois, sans engagement et jusqu’à 1 Gbit/s, on comprend vite pourquoi cette offre fait autant parler d’elle en ce moment.
Quand on réalise que sa connexion Internet coûte plus cher que ce qu’on utilise vraiment
Cela arrive souvent de la même manière. On consulte sa facture, presque machinalement, et on se rend compte que le prix a grimpé. Une promotion terminée, une option ajoutée, un engagement qui traîne encore. On finit par payer cher une connexion dont on ne profite même pas pleinement.
Pendant ce temps, les usages, eux, explosent. Télétravail plusieurs jours par semaine, séries en 4K, jeux en ligne, sauvegardes automatiques dans le cloud, appels visio avec la famille. Internet n’est plus un simple service, c’est devenu le centre de la maison connectée.
C’est souvent à ce moment-là qu’on commence à regarder ailleurs. Et l’offre fibre de RED by SFR arrive alors dans le radar.
Découvrir une offre simple… et se dire que ça fait du bien
Ce qui surprend quand on tombe sur la RED Box fibre à 20,99 € par mois, c’est surtout la simplicité. Pas de prix barré qui explose un an après. Pas d’engagement caché. Pas d’options imposées dont on n’a pas besoin.
On lit l’offre, et on comprend immédiatement ce que l’on paie : la fibre, point final.
Et surtout, la liberté. Si l’on veut partir, on part. Si la situation change, on s’adapte. Rien n’attache.
RED Box Fibre Wifi 5
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
1Gb/s
20,99€
Mise en service de 39€ offerte !
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
Débit descendant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Appels inclus
Appels vers les fixes
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 5
Débit descendant
1Gb/s
Débit montant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Chaînes
35 chaînes
Appels inclus
Appels vers les fixes
Nombre de destinations
100 pays
Frais d'activation
0€
Frais de résiliation
49€
Ce que change vraiment une fibre jusqu’à 1 Gbit/s dans la vie quotidienne
La vitesse ne se résume pas à un chiffre. On le voit au quotidien. C’est le téléchargement d’un gros fichier qui ne monopolise plus la soirée. C’est une visioconférence qui ne fige plus au moment important. C’est une console qui met à jour en quelques minutes. C’est le nuage de photos qui se synchronise sans qu’on y pense.
Avec des débits pouvant aller jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gbit/s en upload selon l’éligibilité, on ne réfléchit plus à ce qu’on peut faire en même temps. Tout fonctionne. Tout le monde peut utiliser Internet à la maison sans négocier.
Wi-Fi 5 à la maison : la connexion qui suit enfin le rythme de toute la famille
Aujourd’hui, presque tout passe par le Wi-Fi. Télévision, smartphones, tablettes, montres, ordinateurs portables, objets connectés. Dans la RED Box, le Wi-Fi 5 est déjà intégré, et dans la majorité des foyers, c’est largement suffisant.
On peut regarder un film dans le salon pendant que quelqu’un joue en ligne dans la chambre, pendant qu’un autre télécharge un fichier pour le travail. Et tout ça sans devenir expert réseau. On branche, ça marche, et on oublie.
✅ Notre verdict sur l'offre Fibre RED by SFR
Quand on regarde l’évolution du marché des offres internet ces dernières années, deux tendances deviennent nettes : d’un côté, des forfaits fibre très complets mais souvent coûteux et contraints par des engagements longs ; de l’autre, des offres low cost avec des compromis parfois trop forts (débits bridés, options indispensables en supplément, engagements de 12 à 24 mois).
La RED Box à 20,99 € par mois réussit à naviguer entre ces deux pôles.
- schedulesans engagement
- SFR
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €