Sur le plan théorique, 100 Go représentent un volume plus que confortable. Mais ce chiffre n’a de sens que s’il est confronté aux usages réels. En pratique, cela permet par exemple :

plusieurs dizaines d’heures de streaming vidéo en qualité standard ou HD

une utilisation quotidienne des réseaux sociaux sans restriction

de la navigation GPS continue

des appels visio occasionnels

du partage de connexion ponctuel

Pour un utilisateur actif mais non extrême, ce volume couvre largement un mois complet sans avoir à surveiller son compteur. En revanche, pour les profils très consommateurs de vidéo en haute définition ou de partage de connexion intensif, les limites peuvent apparaître plus vite. Ce forfait vise clairement le juste milieu, pas l’usage illimité.