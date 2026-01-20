Le forfait RED by SFR inclut 80 Go d’internet mobile en très haut débit (5G, 4G, 3G), avec l’usage modem autorisé. C’est idéal pour transformer son smartphone en point d’accès Wi-Fi, notamment en résidence étudiante ou en déplacement.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte). À l’étranger, depuis l’Union Européenne et les DOM, les communications restent illimitées, avec 23 Go de data utilisables chaque mois, sans surcoût.

Le forfait est sans engagement, ce qui permet de changer d’opérateur à tout moment. En cas de besoin, il est possible de recharger 50 Go supplémentaires pour 10 €, pratique pendant les périodes intensives (examens, projets, voyages).

Autre avantage clé : la compatibilité eSIM, pour une activation rapide et sans carte SIM physique. RED s’occupe également de la conservation du numéro et propose jusqu’à 5 € de remboursement sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur.