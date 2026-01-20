RED by SFR frappe fort avec son forfait mobile 80 Go en 5G, pensé pour celles et ceux qui veulent beaucoup de data, un réseau fiable et un prix maîtrisé. Sans engagement, compatible eSIM et utilisable en France comme à l’étranger, cette offre s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché, notamment pour les étudiants.
Un forfait étudiant pas cher avec beaucoup de data et la 5G
Entre les cours en ligne, le streaming, les réseaux sociaux, le partage de connexion ou encore les déplacements fréquents, les besoins en data n’ont jamais été aussi élevés. Dans ce contexte, le forfait RED by SFR 80 Go 5G répond parfaitement aux usages quotidiens des étudiants, sans exploser le budget mensuel.
Avec un tarif bas et stable, sans engagement, ce forfait permet de rester connecté partout, tout le temps, sans stress. C’est exactement le type d’offre qu’on recommande aux étudiants qui veulent le maximum pour le minimum.
Trois bonnes raisons de choisir le forfait RED by SFR 80 Go
- Un excellent rapport data/prix : 80 Go en 5G, largement suffisants pour le streaming, les cours en ligne et les réseaux sociaux
- Un réseau fiable et performant : la qualité du réseau mobile SFR, avec 99 % de la population couverte en 4G/4G+
- Une liberté totale : sans engagement, forfait modulable et gestion simple depuis l’application RED&Moi
RED by SFR 80 Go : que propose-t-il concrètement ?
Le forfait RED by SFR inclut 80 Go d’internet mobile en très haut débit (5G, 4G, 3G), avec l’usage modem autorisé. C’est idéal pour transformer son smartphone en point d’accès Wi-Fi, notamment en résidence étudiante ou en déplacement.
Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte). À l’étranger, depuis l’Union Européenne et les DOM, les communications restent illimitées, avec 23 Go de data utilisables chaque mois, sans surcoût.
Le forfait est sans engagement, ce qui permet de changer d’opérateur à tout moment. En cas de besoin, il est possible de recharger 50 Go supplémentaires pour 10 €, pratique pendant les périodes intensives (examens, projets, voyages).
Autre avantage clé : la compatibilité eSIM, pour une activation rapide et sans carte SIM physique. RED s’occupe également de la conservation du numéro et propose jusqu’à 5 € de remboursement sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur.
Forfait 5G RED by SFR 80Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
80Go
7,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
80Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
80Go
Data (Go) à l'étranger
23Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Un prix imbattable pour un forfait étudiant 5G
Sur le marché actuel, un forfait 5G avec autant de data coûte généralement entre 12 € et 20 € par mois, souvent avec engagement ou options limitées. Avec RED by SFR, vous bénéficiez d’un forfait 80 Go 5G à un tarif ultra-compétitif, sans condition et sans durée d’engagement.
L’économie est immédiate, surtout pour les étudiants qui cherchent à réduire leurs dépenses fixes tout en profitant d’une connexion rapide et stable. L’offre est susceptible d’évoluer ou de disparaître, comme souvent chez RED : mieux vaut en profiter tant qu’elle est disponible.
✅ Notre avis sur le forfait RED by SFR 80 Go 5G
Difficile de faire mieux à ce niveau de prix. Le forfait RED by SFR 80 Go 5G s’impose clairement comme l’un des meilleurs forfaits du marché pour les étudiants. Beaucoup de data, un réseau solide, aucune contrainte d’engagement et des options utiles : c’est une offre simple, efficace et parfaitement adaptée aux usages actuels.
Si vous cherchez un forfait pas cher, fiable et généreux en data, c’est un excellent choix.
Le forfait RED by SFR 80 Go 5G est-il vraiment adapté aux étudiants ?
Oui, c’est l’un des forfaits les plus adaptés aux étudiants aujourd’hui. Il combine un prix bas, une grande quantité de data (80 Go) et l’accès à la 5G, sans engagement. Il permet de gérer facilement un budget étudiant tout en couvrant les usages essentiels : cours en ligne, streaming, réseaux sociaux et partage de connexion.
Que se passe-t-il une fois les 80 Go consommés ?
Une fois les 80 Go utilisés, l’internet mobile est bloqué. Il est toutefois possible d’ajouter une recharge de 50 Go pour 10 €, une fois par mois. Cette flexibilité permet de gérer facilement les périodes de forte consommation, comme les examens ou les projets universitaires.
Le forfait RED by SFR fonctionne-t-il à l’étranger sans surcoût ?
Oui. Depuis l’Union Européenne et les DOM, les appels, SMS et MMS sont illimités, avec 23 Go de data inclus chaque mois, sans frais supplémentaires. C’est idéal pour les étudiants en mobilité, en échange universitaire ou en voyage, sans avoir à changer de forfait.