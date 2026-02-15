Le marché des télécoms est cyclique, et nous sommes dans un creux historique des prix qui profite enfin aux consommateurs. Après des mois de stagnation tarifaire, une nouvelle fenêtre de tir s'ouvre pour faire baisser sa facture mobile sans sacrifier la qualité du réseau.

La 5G était un luxe, RED vient d'en faire le standard à 7,99€ © Shutterstock
Alors que la moyenne des factures mobiles grimpe, RED by SFR prend tout le monde à contre-pied en incluant la 5G "gratuitement" dans son offre cœur de gamme. Résultat : un rapport Data/Prix que nous n'avions pas vu depuis le Black Friday.

L'offre en 3 points :

Voir l'offre RED 100 Go 5G à 7,99€

Pourquoi cette offre change la donne ?

Jusqu'à présent, pour avoir la 5G, il fallait souvent monter sur des forfaits à 12,99€ ou 15,99€. À 7,99€, on trouvait généralement de la 4G "simple" ou des enveloppes de 20 Go.

Avec ce forfait, RED aligne les planètes :

  • Le volume (100 Go) : c'est le "Sweet Spot". Selon l'ARCEP, le français moyen consomme 15 Go. Avec 100 Go, vous êtes large pour Netflix, YouTube et surtout le mode modem (partage de connexion) pour votre PC ou tablette en déplacement.
  • La vitesse (5G) : ce n'est pas qu'une question de débit. La 5G SFR permet surtout de désengorger le réseau dans les zones denses (gares, stades, centres-villes) là où la 4G sature. À ce prix, c'est un confort de navigation inédit.
Forfait 5G RED by SFR 100Go

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

100Go

Réseau 5G

7,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

100Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

100Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Enfin un forfait à petit prix qui ne vous bride pas

C'est souvent là que le bât blesse sur les forfaits "Low Cost". On vous donne 100 Go en France, mais une misère à l'étranger. Ici, RED inclut 30 Go utilisables en Union Européenne et dans les DOM. Pour mettre en perspective : c'est suffisant pour utiliser Google Maps, poster sur Instagram et écouter Spotify pendant 2 semaines de vacances sans chercher de Wi-Fi.

Est-ce le bon moment pour changer ?

Oui. La procédure est désormais indolore via le RIO (Composez le 3179).

  • Pas de coupure de ligne.
  • Vous gardez votre numéro.
  • La carte SIM est à 10€ (standard marché).
  • L'eSIM est disponible immédiatement (plus besoin d'attendre le courrier si vous avez un smartphone récent).
Profiter du forfait RED 100 Go 5G à 7,99€

✅ Verdict de la rédaction :

Si vous êtes chez un opérateur historique et que vous payez encore votre forfait plus de 15€ pour des services similaires, le calcul est vite fait. Vous pouvez économiser près de 90€ par an en basculant sur cette offre sans engagement.

