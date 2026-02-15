Le marché des télécoms est cyclique, et nous sommes dans un creux historique des prix qui profite enfin aux consommateurs. Après des mois de stagnation tarifaire, une nouvelle fenêtre de tir s'ouvre pour faire baisser sa facture mobile sans sacrifier la qualité du réseau.
Alors que la moyenne des factures mobiles grimpe, RED by SFR prend tout le monde à contre-pied en incluant la 5G "gratuitement" dans son offre cœur de gamme. Résultat : un rapport Data/Prix que nous n'avions pas vu depuis le Black Friday.
L'offre en 3 points :
- 100 Go en 5G (réseau SFR) pour le streaming et le partage de connexion.
- 7,99€ / mois sans prix qui double après un an.
- 30 Go en Europe/DOM (c'est énorme pour ce prix).
Pourquoi cette offre change la donne ?
Jusqu'à présent, pour avoir la 5G, il fallait souvent monter sur des forfaits à 12,99€ ou 15,99€. À 7,99€, on trouvait généralement de la 4G "simple" ou des enveloppes de 20 Go.
Avec ce forfait, RED aligne les planètes :
- Le volume (100 Go) : c'est le "Sweet Spot". Selon l'ARCEP, le français moyen consomme 15 Go. Avec 100 Go, vous êtes large pour Netflix, YouTube et surtout le mode modem (partage de connexion) pour votre PC ou tablette en déplacement.
- La vitesse (5G) : ce n'est pas qu'une question de débit. La 5G SFR permet surtout de désengorger le réseau dans les zones denses (gares, stades, centres-villes) là où la 4G sature. À ce prix, c'est un confort de navigation inédit.
Forfait 5G RED by SFR 100Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
7,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
100Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
100Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Enfin un forfait à petit prix qui ne vous bride pas
C'est souvent là que le bât blesse sur les forfaits "Low Cost". On vous donne 100 Go en France, mais une misère à l'étranger. Ici, RED inclut 30 Go utilisables en Union Européenne et dans les DOM. Pour mettre en perspective : c'est suffisant pour utiliser Google Maps, poster sur Instagram et écouter Spotify pendant 2 semaines de vacances sans chercher de Wi-Fi.
Est-ce le bon moment pour changer ?
Oui. La procédure est désormais indolore via le RIO (Composez le 3179).
- Pas de coupure de ligne.
- Vous gardez votre numéro.
- La carte SIM est à 10€ (standard marché).
- L'eSIM est disponible immédiatement (plus besoin d'attendre le courrier si vous avez un smartphone récent).
✅ Verdict de la rédaction :
Si vous êtes chez un opérateur historique et que vous payez encore votre forfait plus de 15€ pour des services similaires, le calcul est vite fait. Vous pouvez économiser près de 90€ par an en basculant sur cette offre sans engagement.
