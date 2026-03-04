L’iPhone 17e a été officiellement présenté par Apple le 1er mars 2026, et il s’impose d’emblée comme le modèle “abordable” de la gamme iPhone 17. Chez RED by SFR, le combiné 256 Go se retrouve associé à l’un des forfaits 5G les plus compétitifs du marché : 110 Go à 8,99 €/mois, sans engagement.

Ce pack s’adresse en priorité à ceux qui souhaitent rejoindre l’écosystème Apple sans payer le tarif plein, tout en sécurisant une enveloppe data généreuse pour le quotidien. Vous pouvez consulter l’offre directement sur le site RED by SFR avant son expiration fixée au 13 avril 2026.