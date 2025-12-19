À l’approche de Noël, les opérateurs redoublent d’offres agressives. RED by SFR frappe fort avec un forfait mobile sans engagement à 8,99 € par mois incluant 120 Go de data et la 5G offerte. Une proposition généreuse qui tombe à pic pour les fêtes et les usages intensifs de fin d’année.

red-by-sfr-noel

À Noël, la data devient un vrai besoin

Vacances, déplacements, streaming en mobilité, partage de connexion ou réseaux sociaux plus sollicités que jamais : la fin d’année est souvent synonyme d’explosion de la consommation mobile. Dans ce contexte, les forfaits limités montrent vite leurs faiblesses.

Disposer d’une enveloppe data confortable permet de profiter pleinement de ses usages, sans surveiller sa consommation ni chercher désespérément un réseau Wi-Fi. C’est précisément ce que vise cette offre RED by SFR.

Découvrir le forfait RED by SFR 120 Go à 8,99 €

RED by SFR mise sur une formule simple et efficace

Avec ce forfait 120 Go à 8,99 € par mois, RED by SFR reste fidèle à son ADN. Une offre sans engagement, un tarif clair et des services inclus sans options superflues. La souscription est rapide, la lecture de l’offre immédiate, et le prix reste maîtrisé dans le temps.

Ce positionnement séduit particulièrement les utilisateurs qui veulent garder la main sur leur budget, sans s’enfermer dans un contrat long.

Forfait 5G RED by SFR 120Go

Forfait 5G RED by SFR 120Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

120Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

120Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

120Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

120 Go par mois, une liberté totale pour les usages modernes

Avec 120 Go de data, il devient possible de tout faire ou presque depuis son smartphone. Streaming vidéo, musique en ligne, appels visio, cloud, navigation intensive ou partage de connexion ponctuel passent sans difficulté.

Pour les étudiants, les jeunes actifs ou les familles en déplacement pendant les fêtes, cette enveloppe offre une vraie tranquillité d’esprit, même en usage intensif.

La 5G offerte, un vrai bonus à ce niveau de prix

Autre point fort de cette offre de Noël : la 5G est incluse sans surcoût. Là où certains opérateurs facturent encore l’accès à la 5G en option, RED by SFR l’intègre directement dans son forfait.

Pour les utilisateurs équipés d’un smartphone compatible, cela permet de profiter de débits plus élevés et d’une meilleure réactivité, notamment dans les zones bien couvertes.

Voir le détail de l’offre RED by SFR avec la 5G offerte

✅ Le verdict Clubic sur l'offre RED by SFR

Avec son forfait 120 Go à 8,99 € par mois, la 5G offerte et le sans engagement, RED by SFR propose l’un des meilleurs bons plans mobiles de Noël.

Pour celles et ceux qui veulent beaucoup de data, un prix contenu et la liberté de changer quand ils le souhaitent, cette offre coche quasiment toutes les cases.

Forfait 5G RED by SFR 120Go
  • scheduleSans engagement
  • SFR
  • language120Go
  • callAppels illimités
  • all_inclusiveOui
9 / 10

Avec sa stratégie de conquête et une politique de prix très agressive, RED a réussi à faire de son offre une des plus compréhensibles et des plus compétitives du marché. Son forfait sans engagement offre selon nous le meilleur compromis entre prix et performance. Les multiples promotions qui rythment les campagnes RED sont réellement de belles opportunités de changer de forfait.

Essayer Forfait 5G RED by SFR 120Go maintenant !
Les plus
  • Forfaits 5G sans engagement et sans prix qui doublent au bout d'un an
  • Possibilité de rajouter à volonté nombreuses options
  • Une couverture réseau SFR excellente en France
  • SIM ou eSIM OFFERTE
Les moins
  • Options Messagerie visuelle et Double appel payantes
