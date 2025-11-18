RED by SFR applique une réduction immédiate et ajoute plusieurs mécanismes de reprise pour faire baisser le prix du dernier iPhone. Le pack devient ainsi plus accessible et conserve l’avantage d’un forfait 5G sans engagement, adapté à un usage intensif.
L’offre RED by SFR réunit l’iPhone 17 Pro et un forfait 120 Go 5G pour 8,99€/mois. Le smartphone passe à 1179 € avant promotions supplémentaires. RED applique une remise immédiate de 50 €, un remboursement de 100 € sur demande et un bonus reprise de 150 €.
Par exemple, la reprise d’un iPhone 12 Pro 128 Go estimé à 151 €, le prix final descend à 1029 €. Un tarif plus accessible pour un modèle premium pensé pour la photo, la performance quotidienne et la polyvalence.
Pourquoi choisir l’iPhone 17 Pro ?
- Excellentes performances pour un usage intensif
- Écosystème iOS fluide et durable
- Compatible 5G pour une connexion rapide
Un smartphone pensé pour la puissance et la polyvalence
Le premier point fort de l’iPhone 17 Pro reste sa puissance. Le processeur de dernière génération assure une navigation fluide, même pour les applications gourmandes ou les jeux récents. Les utilisateurs qui ouvrent plusieurs tâches en parallèle profitent d’une interface réactive et stable.
La qualité photo constitue également un atout. Le modèle cible celles et ceux qui aiment capturer des scènes complexes, de jour comme de nuit, avec un rendu précis et naturel. Les modes avancés facilitent la prise en main et permettent de varier les usages, qu’il s’agisse de portraits, de paysages ou de vidéos.
La 5G complète l’ensemble en offrant un accès rapide aux services en ligne. Le forfait RED 120 Go reste adapté pour le streaming, les réseaux sociaux ou les téléchargements réguliers, surtout dans le cadre d’un smartphone premium.
Forfait 5G RED by SFR 120Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
120Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
120Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
120Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Un modèle confortable au quotidien et pensé pour durer
L’iPhone 17 Pro mise sur la praticité, avec un design solide et une bonne prise en main. L’écran s’adapte à la luminosité ambiante, ce qui facilite l’usage en extérieur ou le soir. Les couleurs restent fidèles et la navigation agréable.
Les outils logiciels jouent également un rôle. iOS propose des options de confidentialité, des widgets pratiques et une gestion efficace des notifications. Le système reçoit des mises à jour régulières, ce qui garantit une bonne durée de vie logicielle.
L’autonomie apporte une stabilité appréciable pour une journée complète d’utilisation. Le smartphone gère efficacement les ressources et s’adapte aux habitudes pour optimiser la consommation.
