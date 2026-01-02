On la pensait temporaire, elle est toujours là : la RED Box Fibre à 20,99 € par mois continue d’afficher un tarif très agressif, avec jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et en upload, le Wi-Fi 5 et la mise en service offerte. Une offre simple, sans engagement, qui reste l’une des plus intéressantes du moment.
Quand on se rend compte que sa box coûte trop cher… et qu’il existe mieux à côté
Cela arrive souvent au détour d’une facture. On regarde le montant, on remarque que la période promotionnelle est terminée, que quelques euros se sont ajoutés au fil des mois et on réalise qu’on paie désormais très cher un service devenu indispensable. Et pourtant, on hésite à changer, de peur des frais d’ouverture, de la complexité ou de l’engagement.
Pendant ce temps, nos usages continuent d’exploser : télétravail, streaming en 4K, jeux en ligne, sauvegardes cloud, domotique. La fibre n’est plus un luxe, c’est l’ossature de la maison connectée. Et c’est précisément là que l’offre de RED by SFR retient l’attention : une fibre rapide, à prix serré, sans engagement et surtout avec mise en service offerte.
RED Box Fibre Wifi 5
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
1Gb/s
20,99€
Mise en service de 39€ offerte !
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
Débit descendant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Appels inclus
Appels vers les fixes
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 5
Débit descendant
1Gb/s
Débit montant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Chaînes
35 chaînes
Appels inclus
Appels vers les fixes
Nombre de destinations
100 pays
Frais d'activation
0€
Frais de résiliation
49€
Une offre qu’on s’attendait à voir disparaître… mais qui tient bon
Certaines promotions passent vite. Celle-ci, on s’attendait presque à la voir disparaître. Pourtant, elle est toujours là : 20,99 € par mois pour la fibre, avec un tarif clair et sans condition compliquée. La philosophie reste la même : un prix simple, pas de contrat longue durée, et la possibilité de partir quand on veut.
Ce qui fait la différence, c’est aussi cette mise en service offerte. Là où d’autres opérateurs rattrapent le prix attractif par des frais initiaux, RED simplifie la démarche. On passe à la fibre sans se dire “oui mais je paierai tout au début”.
Jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et en upload : une connexion taillée pour la vie connectée
Au-delà du prix, ce sont les débits proposés qui parlent d’eux-mêmes. Jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et en upload selon l’éligibilité. Dans la pratique, cela se traduit par des téléchargements très rapides, des sauvegardes cloud sans attendre des heures, des appels visio nets et un confort réel pour le télétravail.
L’upload élevé change beaucoup de choses : envoi de gros fichiers, partage de contenus, streaming, stockage en ligne. On n’est plus bridé dans un sens comme sur certaines anciennes offres. On a une connexion qui suit vraiment tous les usages du foyer.
Wi-Fi 5 : largement suffisant pour la plupart des foyers
Le Wi-Fi 5 inclus accompagne ces débits sans difficulté dans la grande majorité des logements. Smartphones, consoles, TV connectées, PC portables… tout fonctionne sans avoir à se poser de questions techniques. Ceux qui le souhaitent peuvent toujours améliorer leur réseau plus tard, mais pour beaucoup, cela suffit largement.
C’est l’idée centrale de cette offre : on installe, ça marche, et on pense à autre chose.
✅ Avis Clubic : une offre fibre simple, efficace et vraiment compétitive
Du côté de la rédaction, la RED Box Fibre à 20,99 € par mois fait partie de ces offres qui restent longtemps dans notre radar parce qu’elles cochent l’essentiel : un prix bas, des performances élevées, la mise en service offerte et surtout le sans engagement. Pas de superflu, pas d’option imposée, juste une box fibre qui fait ce qu’on attend d’elle.
Pour celles et ceux qui veulent réduire leur facture Internet tout en gagnant en performance, c’est clairement l’une des propositions les plus pertinentes du moment.
- schedulesans engagement
- SFR
- Fibre
- speed1Gb/s
- tvEn option
- callAppels vers les fixes
Les meilleurs deals services en ligne de janvier
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €