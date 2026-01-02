Cela arrive souvent au détour d’une facture. On regarde le montant, on remarque que la période promotionnelle est terminée, que quelques euros se sont ajoutés au fil des mois et on réalise qu’on paie désormais très cher un service devenu indispensable. Et pourtant, on hésite à changer, de peur des frais d’ouverture, de la complexité ou de l’engagement.

Pendant ce temps, nos usages continuent d’exploser : télétravail, streaming en 4K, jeux en ligne, sauvegardes cloud, domotique. La fibre n’est plus un luxe, c’est l’ossature de la maison connectée. Et c’est précisément là que l’offre de RED by SFR retient l’attention : une fibre rapide, à prix serré, sans engagement et surtout avec mise en service offerte.