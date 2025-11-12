Le marché du mobile évolue vite : la 5G s’impose comme la nouvelle norme, et les besoins en data explosent. Streaming, visioconférences, jeux en ligne, cloud… aujourd’hui, un forfait 20 Go ne suffit plus à la majorité des utilisateurs.

Face à cette réalité, RED by SFR, la marque sans engagement du groupe SFR, multiplie les offres flexibles et accessibles. Et sa formule 120 Go 5G à 8,99 € par mois coche toutes les cases : un prix bas, un gros volume de données, et la liberté de partir quand vous le souhaitez.