Vous cherchez un forfait mobile 5G riche en data, sans engagement et à petit prix ? RED by SFR relance son offre phare : 120 Go de data 5G à seulement 8,99 €/mois, sans durée limitée ni surprise cachée. Une formule équilibrée entre performance, couverture réseau et liberté, qui s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs rapports data/prix du marché.
Pourquoi ce forfait mobile RED sans engagement tombe à pic ?
Le marché du mobile évolue vite : la 5G s’impose comme la nouvelle norme, et les besoins en data explosent. Streaming, visioconférences, jeux en ligne, cloud… aujourd’hui, un forfait 20 Go ne suffit plus à la majorité des utilisateurs.
Face à cette réalité, RED by SFR, la marque sans engagement du groupe SFR, multiplie les offres flexibles et accessibles. Et sa formule 120 Go 5G à 8,99 € par mois coche toutes les cases : un prix bas, un gros volume de données, et la liberté de partir quand vous le souhaitez.
RED by SFR reste l’un des opérateurs les plus agressifs sur le segment sans engagement. L’objectif est clair : proposer la 5G à prix cassé, sans sacrifier la qualité du réseau.
Que propose le forfait mobile RED by SFR 120 Go ?
RED propose ici un forfait 5G complet, à tarif fixe et sans durée de promotion limitée. Vous payez 8,99 €/mois, sans condition, sans engagement, et sans hausse cachée après quelques mois.
Forfait 5G RED by SFR 120Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
120Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
120Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
120Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Ce que comprend le forfait :
- 120 Go de data en 4G/5G en France métropolitaine
- Appels, SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France
- 30 Go de data depuis l’Europe et les DOM, pour rester connecté lors de vos déplacements
- Réseau SFR, l’un des plus vastes de France avec une couverture 5G en constante expansion
- Compatible eSIM, pour activer facilement la ligne sur un smartphone récent
- Sans engagement, résiliable à tout moment
Cette offre vise les utilisateurs exigeants qui veulent profiter pleinement de leur smartphone : regarder des séries en streaming, partager leur connexion, jouer en ligne ou télétravailler sans contrainte. Avec 120 Go par mois, on est loin du petit forfait “de secours” : c’est une offre principale capable de répondre à tous les usages intensifs.
Face à B&You, Free et Sosh, que vaut ce forfait RED by SFR ?
Le marché des forfaits mobiles sans engagement est extrêmement concurrentiel, mais RED by SFR réussit à se démarquer par son équilibre entre prix, data et réseau. Voici comment il se positionne face à ses principaux rivaux :
|Opérateur
|Offre
|Prix
|5G
|Engagement
|Réseau
|RED by SFR
|120 Go
|8,99 €/mois
|Oui
|Non
|SFR
|Free Mobile
|110 Go
|8,99 €/mois
|Oui
|Non
|Free
|B&You
|120 Go
|9,99 €/mois
|Oui
|Non
|Bouygues Telecom
|Sosh
|80 Go
|9,99 €/mois
|Oui
|Non
|Orange
Le forfait RED 120 Go s’impose clairement dans la catégorie “meilleur rapport data/prix”. Moins cher que Bouygues et Free, proposant plus de données mobile que Sosh, il répond parfaitement aux besoins de 95 % des utilisateurs.
Comment bien choisir son forfait mobile 5G ?
Choisir le bon forfait dépend avant tout de vos usages et de votre zone géographique. Voici quelques repères utiles avant de souscrire :
- Usage intensif (streaming, visio, jeux, télétravail) : visez un forfait de 100 Go ou plus pour éviter les mauvaises surprises.
- Usage modéré (réseaux sociaux, GPS, mail, musique) : 60 à 80 Go suffisent amplement.
- Couverture réseau : avant de souscrire, vérifiez la couverture 5G SFR dans votre commune via la carte officielle de l’opérateur.
- Budget : un forfait à 8,99 €/mois offre déjà un excellent rapport qualité/prix, sans concession sur la qualité de service.
- Sans engagement : c’est un atout majeur pour tester la qualité réseau sans contrainte.
Un réseau 5G de plus en plus étendu
SFR a considérablement densifié son réseau 5G ces dernières années. La couverture s’étend désormais à la quasi-totalité des grandes villes (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nice…) et à une majorité de zones périurbaines.
Grâce à la technologie 3,5 GHz, la 5G SFR offre une vitesse moyenne de 400 à 600 Mbit/s, soit jusqu’à 5 fois plus rapide que la 4G. Avec un smartphone compatible, les utilisateurs du forfait RED peuvent profiter pleinement de cette vitesse, que ce soit pour du télétravail mobile, du streaming 4K ou du partage de connexion rapide.
