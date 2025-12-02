Choisir un forfait mobile peut sembler simple au premier abord, mais les différences entre les offres sont parfois subtiles. Pour trouver la formule la mieux adaptée à son usage, il faut prendre en compte plusieurs critères essentiels.

Le volume de data

C’est le premier élément à analyser. Nos usages ont explosé avec le streaming, les réseaux sociaux, les visios et le cloud. Un forfait de 10 ou 20 Go suffit pour un usage modéré, mais dès que l’on consomme régulièrement des vidéos ou que l’on utilise son smartphone pour travailler, un forfait de 80 à 120 Go devient beaucoup plus confortable. Les “gros consommateurs” et les adeptes du partage de connexion privilégieront même les offres 5G avec plus de 100 Go.

La couverture réseau et la qualité de la 5G

Avoir un forfait 5G ne sert pas à grand-chose si votre zone n’est pas bien couverte. Avant de souscrire, il est intéressant de vérifier la carte de couverture de l’opérateur. SFR dispose d’un réseau 5G particulièrement bien déployé dans les grandes villes et zones périurbaines, ce qui rend l’offre RED très attractive pour beaucoup d’utilisateurs.

Les options et services inclus

Appels illimités, roaming en Europe, data depuis les DOM… Ces options doivent correspondre à vos besoins. Si vous voyagez souvent, assurez-vous que votre forfait inclut suffisamment de data en Europe.

La flexibilité

Un forfait sans engagement reste le choix le plus sûr. Il permet de changer d’opérateur au moindre changement d’usage ou à la prochaine bonne affaire.

En somme, le meilleur forfait n’est pas forcément le moins cher, mais celui qui offre l’équilibre parfait entre data, réseau, flexibilité et transparence. Sur ce terrain, l’offre 120 Go 5G de RED by SFR coche beaucoup de cases.