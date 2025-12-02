Le Black Friday est terminé, mais RED by SFR prolonge la fête avec un forfait 120 Go à prix choc. Généreux, moderne et sans engagement, c’est l’une des offres mobiles les plus intéressantes du moment.
Alors que la majorité des promotions Black Friday touchent à leur fin, RED by SFR continue de surprendre avec une offre mobile particulièrement agressive : 120 Go pour 7,99 € par mois, 5G incluse, le tout sans engagement. Dans un marché où les forfaits 5G restent souvent plus chers, cette proposition tire clairement son épingle du jeu.
Que vous soyez un utilisateur intensif de streaming, un adepte des réseaux sociaux, un télétravailleur en mobilité ou simplement à la recherche du meilleur rapport qualité/prix, cette offre coche de nombreuses cases. RED mise sur un forfait simple, clair et efficace, exactement ce que recherchent de plus en plus de consommateurs.
Le forfait RED by SFR spécial Black Friday est encore disponible
RED propose un forfait complet et très compétitif, qui combine data généreuse, 5G incluse et liberté totale grâce à l'absence d’engagement.
Forfait 5G RED by SFR 120Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
120Go
7,99€
Sans durée limitée
Réseau
SFR
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Opérateur
RED by SFR
4G/5G
5G
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
120 Go de data 5G pour seulement 7,99 €
Difficile de trouver meilleur rapport data/prix aujourd’hui. Les 120 Go permettent de profiter du streaming HD et 4K, du cloud, de la navigation intensive et même du partage de connexion sans crainte de dépasser son quota.
La 5G offerte
Là où d’autres opérateurs réservent la 5G à leurs forfaits premium, RED l’intègre sans surcoût. Un vrai bonus pour bénéficier de débits boostés, d’une meilleure stabilité et d’un réseau plus fluide aux heures de pointe.
Un forfait sans engagement
L’utilisateur garde la liberté de changer d’offre quand il le souhaite. Pas d’augmentation automatique au bout de six mois, pas de frais cachés : RED joue la carte de la transparence.
Quels sont les critères pour bien choisir son forfait mobile ?
Choisir un forfait mobile peut sembler simple au premier abord, mais les différences entre les offres sont parfois subtiles. Pour trouver la formule la mieux adaptée à son usage, il faut prendre en compte plusieurs critères essentiels.
Le volume de data
C’est le premier élément à analyser. Nos usages ont explosé avec le streaming, les réseaux sociaux, les visios et le cloud. Un forfait de 10 ou 20 Go suffit pour un usage modéré, mais dès que l’on consomme régulièrement des vidéos ou que l’on utilise son smartphone pour travailler, un forfait de 80 à 120 Go devient beaucoup plus confortable. Les “gros consommateurs” et les adeptes du partage de connexion privilégieront même les offres 5G avec plus de 100 Go.
La couverture réseau et la qualité de la 5G
Avoir un forfait 5G ne sert pas à grand-chose si votre zone n’est pas bien couverte. Avant de souscrire, il est intéressant de vérifier la carte de couverture de l’opérateur. SFR dispose d’un réseau 5G particulièrement bien déployé dans les grandes villes et zones périurbaines, ce qui rend l’offre RED très attractive pour beaucoup d’utilisateurs.
Les options et services inclus
Appels illimités, roaming en Europe, data depuis les DOM… Ces options doivent correspondre à vos besoins. Si vous voyagez souvent, assurez-vous que votre forfait inclut suffisamment de data en Europe.
La flexibilité
Un forfait sans engagement reste le choix le plus sûr. Il permet de changer d’opérateur au moindre changement d’usage ou à la prochaine bonne affaire.
En somme, le meilleur forfait n’est pas forcément le moins cher, mais celui qui offre l’équilibre parfait entre data, réseau, flexibilité et transparence. Sur ce terrain, l’offre 120 Go 5G de RED by SFR coche beaucoup de cases.
