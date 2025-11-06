Pour les accros au streaming et aux réseaux

Avec 120 Go de data, les utilisateurs intensifs peuvent regarder Netflix, écouter Spotify ou passer leurs appels vidéo sans se soucier du compteur.

La couverture 5G de SFR, désormais parmi les plus larges en France, garantit des vitesses élevées et une navigation fluide en toutes circonstances.

Pour les voyageurs et télétravailleurs

Le forfait RED by SFR inclut 30 Go depuis l’Europe et les DOM, ainsi que les appels et SMS illimité. C'est parfait pour ceux qui travaillent en déplacement ou passent leurs week-ends à l’étranger.

Et pour les globe-trotters réguliers, l’option à 5 € vers les États-Unis, le Canada et la Suisse permet d’éviter toute coupure, tout en restant connecté comme à la maison.

Pour ceux qui privilégient la liberté

Sans engagement, sans hausse après 12 mois, et gérable depuis une interface claire, le forfait RED séduit par sa transparence. Les options se modifient à volonté, les démarches se font en ligne, et la résiliation ne prend que quelques secondes.