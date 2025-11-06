La guerre des prix fait rage chez les opérateurs mobiles. RED by SFR, Free, Bouygues…. tous les opérateurs rivalisent d’offres choc pour gagner des parts de marché durant le Black Friday. On vous aide à y voir plus clair et à identifier la meilleure formule du moment.
En cette période de Black Friday, les opérateurs multiplient les promotions pour attirer les utilisateurs en quête du meilleur rapport performances/prix.
RED by SFR, Bouygues Telecom et Free ont tous dégainé leurs offres sans engagement, promettant toujours plus de gigas pour moins de 10 €.
Mais entre les tarifs temporaires, les hausses différées et les différences de couverture, difficile de savoir où se cache le vrai bon plan. Clubic a comparé pour vous les trois offres les plus compétitives afin de remettre les chiffres à plat et voir qui domine réellement la bataille du forfait pas cher.
Forfait pas cher : le grand match des performances
|Opérateur
|Prix mensuel
|Data & réseau
|Appels / SMS
|Europe / DOM
|Options
|Engagement
|RED by SFR
|8,99€
|120 Go en 5G
|Illimités en France et depuis UE/DOM
|30 Go inclus
|5€ : 40 Go dont 20 depuis USA & Canada
|Aucun
|Bouygues Telecom (B&You)
|7,99 € (12 mois) puis 10,99 €
|80 Go en 4G (5G +3 €/mois)
|Illimités France
|30 Go inclus
|Option 5G
|Aucun
|Free Mobile
|19,99 € (ou 9,99 € avec Freebox)
|Data illimitée en 5G
|Illimités France, UE, USA, Canada, Chine
|35 Go dans 115 destinations
|Pas d'option
|Aucun
➡️ Ce qu’il faut retenir :
Bouygues reste le moins cher à court terme, mais son tarif grimpe après un an et la 5G est payante. Free joue la carte du tout illimité, mais son prix est bien plus élevé. Entre les deux, RED by SFR trouve le parfait équilibre : un prix fixe, 120 Go en 5G et une vraie liberté d’usage en Europe, sans engagement ni restriction cachée. C'est l'offre à saisir durant le Black Friday.
Un forfait qui change la vie….
Pour les accros au streaming et aux réseaux
Avec 120 Go de data, les utilisateurs intensifs peuvent regarder Netflix, écouter Spotify ou passer leurs appels vidéo sans se soucier du compteur.
La couverture 5G de SFR, désormais parmi les plus larges en France, garantit des vitesses élevées et une navigation fluide en toutes circonstances.
Pour les voyageurs et télétravailleurs
Le forfait RED by SFR inclut 30 Go depuis l’Europe et les DOM, ainsi que les appels et SMS illimité. C'est parfait pour ceux qui travaillent en déplacement ou passent leurs week-ends à l’étranger.
Et pour les globe-trotters réguliers, l’option à 5 € vers les États-Unis, le Canada et la Suisse permet d’éviter toute coupure, tout en restant connecté comme à la maison.
Pour ceux qui privilégient la liberté
Sans engagement, sans hausse après 12 mois, et gérable depuis une interface claire, le forfait RED séduit par sa transparence. Les options se modifient à volonté, les démarches se font en ligne, et la résiliation ne prend que quelques secondes.
Pourquoi ce forfait explose pendant le Black Friday ?
En pleine guerre des prix du Black Friday, RED by SFR se démarque des offres temporaires et des tarifs à durée limitée avec un forfait clair, durable et 100 % en ligne. En quelques minutes, on souscrit, on transfère son numéro et on active sa ligne sans contrainte.
Là où ses concurrents misent sur des remises éphémères, RED affiche un prix stable à 8,99 €, la 5G incluse et une portabilité rapide. Cette formule simple, sans frais cachés ni engagement, séduit les utilisateurs qui veulent un forfait performant et fiable à long terme. C’est, selon nous, la meilleure offre mobile du moment.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
