En pleine guerre des prix du Black Friday, RED by SFR frappe fort : 8,99 €/mois pour appels illimités, SMS illimités en France, et une enveloppe 5G ultra-généreuse en France et à l'international. Une offre puissante, simple et sans engagement, qui fait craquer les petits budgets.
À qui s’adresse ce forfait pas cher ?
Ce forfait RED à 8,99 € vise avant tout celles et ceux qui veulent faire baisser leur facture mobile sans sacrifier la qualité. Étudiants, parents ajoutant une nouvelle ligne, utilisateurs classiques qui veulent de la data à prix mini : cette formule coche toutes les cases. Avec 120 Go en France, de la 5G, des appels illimités et 30 Go inclus en Europe/DOM, vous disposez de tout ce qu’il faut pour naviguer, streamer, travailler ou partager votre connexion.
C’est un forfait pensé pour un usage polyvalent : assez puissant pour remplacer le WiFi en déplacement, suffisamment généreux pour la vidéo, les réseaux sociaux et les apps gourmandes, et assez simple pour éviter tout superflu. Et comme il est sans engagement, vous pouvez changer d’offre ou monter en gamme à tout moment si vos besoins évoluent.
Pourquoi cette offre est la meilleure du moment pour les petits budgets ?
Voici un comparatif clair entre l’offre RED et les meilleurs forfaits abordables du marché :
|Offre
|Prix
|Data France
|Roaming UE/DOM
|Réseau
|Engagement
|Commentaire
|RED by SFR
|8,99 €/mois
|120 Go (5G)
|30 Go
|SFR 5G
|Sans
|Le meilleur ratio prix/data + 5G
|Free Mobile
|19,99 €/mois (9,99 avec Freebox)
|350 Go 5G
|35 Go
|Free 5G
|Sans
|Très puissant mais 2× plus cher si pas de Freebox
|B&You (Bouygues)
|7,99 €/mois → 10,99 €/mois après 12 mois
|80 Go (4G)
|30 Go
|Bouygues 4G
|Sans
|Prix attractif mais hausse obligatoire après 1 an
|Sosh (Orange)
|8,99 €/mois
|80 Go (4G)
|25–30 Go
|Orange 4G
|Sans
|Solide, mais moins de data et pas de 5G
Le verdict :
- RED propose la meilleure offre stable : pas d’augmentation après un an, contrairement à B&You.
- Pas de conditions cachées (pas de box nécessaire pour obtenir le bon prix), contrairement à Free.
- Plus de data que Sosh, pour le même tarif.
- La seule offre 5G du tableau sous la barre des 9 €.
Clairement, pour un petit budget, RED est l’offre la plus cohérente, la plus flexible et la plus généreuse du moment.
Et niveau connectivité, ça donne quoi ?
C’est souvent la première inquiétude quand on voit un forfait aussi peu cher : “Est-ce que le réseau suit vraiment ? Est-ce que la 5G tient la route ?” Bonne nouvelle : avec RED, la réponse est oui.
Le forfait repose sur le réseau SFR, l’un des plus étendus du pays, avec une couverture 5G qui dépasse désormais 84 % de la population. En zones urbaines, les débits figurent parmi les meilleurs observés, offrant une navigation fluide, du streaming HD sans coupures et des appels visio parfaitement stables. La 4G, elle, couvre largement le territoire et assure une connexion fiable même en déplacement ou en zone moins dense.
En clair : pour moins de 9 €, vous profitez d’une connectivité solide, rapide et adaptée à tous les usages — du télétravail aux réseaux sociaux en passant par le partage de connexion. Une vraie bonne surprise dans cette gamme de prix.
✅ Notre avis : une offre à saisir d’urgence
RED by SFR propose ici l’un des meilleurs forfaits mobile de ce Black Friday : 8,99 €/mois, sans engagement, 120 Go en 5G, 30 Go en Europe/DOM, aucun prix qui grimpe après 12 mois, aucune condition cachée. C’est une offre claire, puissante et abordable, qui risque de disparaître aussi vite qu’elle est apparue. Si vous cherchez à réduire votre facture sans perdre en qualité, c’est le moment ou jamais.