C’est souvent la première inquiétude quand on voit un forfait aussi peu cher : “Est-ce que le réseau suit vraiment ? Est-ce que la 5G tient la route ?” Bonne nouvelle : avec RED, la réponse est oui.



Le forfait repose sur le réseau SFR, l’un des plus étendus du pays, avec une couverture 5G qui dépasse désormais 84 % de la population. En zones urbaines, les débits figurent parmi les meilleurs observés, offrant une navigation fluide, du streaming HD sans coupures et des appels visio parfaitement stables. La 4G, elle, couvre largement le territoire et assure une connexion fiable même en déplacement ou en zone moins dense.



En clair : pour moins de 9 €, vous profitez d’une connectivité solide, rapide et adaptée à tous les usages — du télétravail aux réseaux sociaux en passant par le partage de connexion. Une vraie bonne surprise dans cette gamme de prix.