Vous cherchez un smartphone performant à prix cassé pour Noël ? Pendant le Black Friday, RED by SFR brade le Samsung Galaxy A56 5G à seulement 199,99 € au lieu de 499 €, à condition de souscrire au forfait 120 Go 5G à 7,99 €/mois, sans aucun engagement. Une offre rare qui combine gros rabais et liberté totale.
Le Black Friday est l’un des meilleurs moments de l’année pour changer de smartphone, et cette promotion sur le Samsung Galaxy A56 5G en est la preuve : un modèle récent, polyvalent, compatible 5G et habituellement vendu près de 500 €, désormais disponible à moins de 200 €. Associée au forfait 120 Go RED by SFR, l’offre permet de profiter d’un équipement robuste et moderne tout en maîtrisant son budget mensuel. Si vous hésitiez à remplacer un téléphone vieillissant ou à préparer un cadeau high-tech pour les fêtes, ce bon plan mérite votre attention.
Une offre Black Friday agressive chez RED : un smartphone à moins de 200 € avec un forfait généreux
Pour le Black Friday, RED by SFR propose une formule particulièrement intéressante. Le Samsung Galaxy A56 5G est affiché à 199,99 €, soit une réduction de 300 € par rapport à son prix d’origine. À ce tarif ultra-compétitif, le smartphone est disponible avec le forfait mobile 120 Go 5G à 7,99 €/mois, un abonnement sans engagement qui permet de profiter de la 5G sans exploser le budget.
Forfait 5G RED by SFR 120Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
120Go
7,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
120Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
120Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Cette offre se distingue pour plusieurs raisons. D’abord, le prix du téléphone lui-même : sur ce segment, il est très rare de voir un Samsung récent tomber sous la barre des 200 €, encore plus en période de fêtes où la demande est forte. Ensuite, l’abonnement proposé par RED est l’un des meilleurs rapports data/prix du marché, avec de la 5G, 120 Go d’internet mobile, les appels/SMS/MMS illimités et toujours aucune durée minimale d’engagement.
L’absence d’engagement est un vrai avantage : vous pouvez profiter du prix imbattable sur le smartphone sans être contraint de garder le forfait 12 ou 24 mois. Vous restez libre de le résilier ou de changer d’offre à tout moment.
En résumé, cette promo coche toutes les cases d’un bon plan de fin d’année :
- Smartphone récent et 5G à un prix très bas
- Réduction exceptionnelle de – 300 €
- Forfait complet 120 Go 5G à 7,99 €/mois
- Aucun engagement
- Idéal pour un cadeau de Noël utile et moderne
Le Samsung Galaxy A56 5G, un smartphone équilibré, polyvalent et pensé pour durer
Le Samsung Galaxy A56 5G appartient à la nouvelle génération de smartphones milieu de gamme du constructeur coréen. Conçu pour offrir un excellent compromis entre performances, autonomie et confort d’usage, il convient aussi bien aux utilisateurs classiques qu’à ceux qui veulent un appareil puissant pour un usage plus intensif.
Son écran Super AMOLED est l’un de ses principaux atouts. Avec une belle luminosité, des couleurs vives et un taux de rafraîchissement élevé, il garantit une expérience visuelle fluide, que ce soit pour regarder des vidéos, jouer ou naviguer sur les réseaux sociaux. Samsung maîtrise parfaitement cette technologie, ce qui se reflète dans la qualité d’affichage du Galaxy A56.
Côté performances, le smartphone est équipé d’une puce 5G moderne capable de gérer plusieurs applications simultanément sans ralentissements. Que vous utilisiez votre mobile pour le streaming, des visioconférences, la navigation GPS ou quelques jeux, tout reste fluide et réactif. De plus, la 5G assure des téléchargements rapides et une navigation très confortable dans les zones couvertes.
Le Galaxy A56 brille également par son autonomie. Sa batterie généreuse permet de tenir une journée entière, voire plus selon l’usage. Pour les utilisateurs qui aiment regarder des vidéos ou jouer en déplacement, cette endurance est un vrai point fort.
La partie photo n’est pas en reste. Grâce à un module polyvalent (grand angle, ultra grand angle et capteur principal de bonne qualité) il permet de capturer des clichés nets et équilibrés, même en conditions lumineuses complexes. Les réglages automatiques de Samsung sont efficaces, ce qui rend l’appareil accessible même pour ceux qui ne maîtrisent pas la photo.
Enfin, le design reste fidèle à l’ADN Samsung : élégant, solide et agréable en main. Le Galaxy A56 bénéficie aussi d’un suivi logiciel sérieux, un aspect essentiel pour garder un smartphone sécurisé et performant sur la durée.
Ce modèle coche donc toutes les cases pour un usage quotidien confortable, fiable et durable. Et à 199,99 €, c’est une occasion difficile à ignorer.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.