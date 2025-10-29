Le détail de l'offre

L’offre fibre de RED by SFR met à votre disposition la « Box 7 » (modem SFR) associée à une connexion fibre (FTTH ou FTTLA selon votre logement) capable d’atteindre jusqu’à 1 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant. Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays sont inclus, ce qui est rare à ce tarif.

En revanche, le décodeur TV n’est pas inclus de base : il est remplacé par l’application RED TV (35 chaînes). Cette formule simple est idéale pour les foyers modernes qui regardent leurs contenus essentiellement sur smartphone, tablette PC ou Smart TV. Vous restez libre et ne payez que ce dont vous avez besoin.