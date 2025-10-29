Vous cherchez une box fibre performante sans vous ruiner ? La formule Internet de RED by SFR est affichée à 20,99 €/mois sans engagement, avec les frais de mise en service offerts. Résultat : une belle économie pour passer à la fibre sans se prendre la tête !
La marque RED by SFR propose une offre box fibre ultra compétitive qui arrive au bon moment : sans engagement, sans augmentation prévue après 12 mois, et déjà au tarif plancher de 20,99 €/mois. Vous bénéficiez du réseau fibre de SFR tout en payant un tarif digne des opérateurs « low cost ». Cliquez ci‑dessous pour tester votre éligibilité et souscrire avant rupture !
Trois raisons de craquer pour la box fibre RED by SFR
- Liberté totale : aucune durée d’engagement, vous pouvez résilier quand vous le souhaitez.
- Économie immédiate : tarif à 20,99 €/mois + frais de mise en service de 39 € offerts.
- Performances solides pour le prix : fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et envoi, Wi‑Fi 5 de base, avec possibilité d’option Wi‑Fi 6 + jusqu’à 2 Gb/s partagés.
Le détail de l'offre
L’offre fibre de RED by SFR met à votre disposition la « Box 7 » (modem SFR) associée à une connexion fibre (FTTH ou FTTLA selon votre logement) capable d’atteindre jusqu’à 1 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant. Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays sont inclus, ce qui est rare à ce tarif.
En revanche, le décodeur TV n’est pas inclus de base : il est remplacé par l’application RED TV (35 chaînes). Cette formule simple est idéale pour les foyers modernes qui regardent leurs contenus essentiellement sur smartphone, tablette PC ou Smart TV. Vous restez libre et ne payez que ce dont vous avez besoin.
RED Box Fibre Wifi 5
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
1Gb/s
20,99€
Mise en service de 39€ offerte !
Pourquoi c’est une affaire en or
Pas d’engagement, prix fixe, mise en service gratuite… On ne voit pas souvent ça. La plupart des box affichent un prix promo pendant 6 ou 12 mois avant d’augmenter, ou vous imposent 12 mois minimum. RED by SFR fait tout l’inverse : vous partez quand vous voulez, et vous payez moins, dès le début. C’est simple, efficace, et bien plus malin.
✅ Notre avis sur la fibre RED by SFR
Si vous souhaitez une box fibre simple, efficace et pas chère, cette offre est un très bon choix. Vous bénéficiez d’un débit sérieux, d’une absence d’engagement et d’une facture maîtrisée.
Le « mais » ? Le décodeur TV n’est pas inclus et le Wi‑Fi n’est pas de la dernière génération (Wi‑Fi 5). Mais pour le prix, peu d’offres rivalisent. On valide fortement !