Entre les débits qui se ressemblent, les prix d’appel trompeurs, les engagements d’un an et les frais qui s’additionnent souvent en petit caractère, il n’a jamais été aussi difficile pour un foyer de choisir sa box Internet.
Chaque opérateur met en avant « l’offre du moment », souvent limitée dans le temps, parfois peu lisible, et il est facile de se perdre dans cette jungle tarifaire moderne.
Dans ce contexte, la stratégie de simplicité mise en avant par RED by SFR séduit de plus en plus d’abonnés. C’est précisément dans cette logique que s’inscrit l’offre fibre proposée en ce moment à 20,99€ par mois, rendue encore plus aguicheuse grâce à une petite particularité : les frais de mise en service, habituellement facturés 39€, sont offerts sur simple demande. Une économie qui peut changer la donne pour qui veut basculer vers la fibre, sans pour cela exploser son budget d’installation.
Une offre Box Fibre à 20,99€/mois chez RED by SFR
Actuellement, l’offre phare de RED repose donc sur la formule “Box Fibre”, affichée à 20,99 €/mois, sans engagement.
Celle-ci promet une connexion fibre très haut débit, jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et en envoi. Autrement dit, de quoi assurer les usages modernes : télétravail quotidien, streaming 4K, jeux en ligne, cloud, objets connectés, smartphones, PC et consoles…. À noter que c’est la Box 7 de SFR, compatible Wi-Fi 5, qui est fournie avec l’abonnement.
L’abonnement inclut également la téléphonie fixe avec les appels illimités vers les fixes de nombreuses destinations, sans oublier les appels vers les mobiles en France métropolitaine, ainsi que l’accès à une sélection d’une trentaine de chaînes de télévision via l’application mobile. Ceux qui préfèrent un décodeur physique pourront l’ajouter en option, tout comme divers modules TV, un Wi-Fi plus évolué ou des services complémentaires. Mais la ligne directrice de l’opérateur reste inchangée : l’abonné choisit ce qu’il veut, rien de plus.
Pour l’opérateur, il s’agit donc de proposer une offre « de base » à prix plancher, que chacun peut moduler selon ses besoins réels. À l’abonné d’opter par exemple pour le décodeur Connect TV (+3€/mois), ou d’étendre son offre TV à une centaine de chaînes (+2€/mois).
Autre point fort : le prix reste fixe et sans engagement. Il n’y a pas de mention d’un tarif “pendant 12 mois seulement” : l’abonné est donc censé payer le même prix, tant qu’il reste chez RED.
La mise en service… offerte ?
Si l’offre fibre à 20,99€ est déjà l’une des plus agressives du marché, c’est le traitement des frais de mise en service qui peut également faire la différence. Ces frais, fixés à 39 €, sont bien indiqués au catalogue… mais l’opérateur s’engage à les offrir sur demande lors de la souscription. Cela peut sembler anodin, mais pour un foyer, qui plus en est en période de fêtes de fin d’année, chaque économie compte.
Si l’on cumule l’activation offerte, mais aussi le remboursement jusqu’à 100€ des frais de résiliation de l’ancien opérateur (jusqu’au 17 décembre), l’entrée dans l’offre peut devenir quasiment gratuite. On évite ainsi l’effet « double dépense » du premier mois, avec l’ancien abonnement à clôturer d’un côté et les frais d’ouverture de l’autre.
Une offre sans engagement taillée pour le grand public
L’offre retiendra notamment l’attention des étudiants, des jeunes actifs, et des locataires, soit ceux qui n’ont pas besoin d’un engagement long, et qui sont susceptibles de déménager dans 1 ou 2 ans. Les foyers modestes ou à budget serré peuvent également en profiter, 20,99 €/mois étant l’un des prix les plus bas du marché pour une box fibre, sans compter que le débit 1 Gbit/s suffira largement pour couvrir la majorité des besoins.
RED vise le grand public, celui qui ne veut rien de plus qu’un accès fibre stable à prix compétitif, sans se ruiner dans des technologies trop pointues. Et dans cette catégorie, très majoritaire, la Box 7 fait largement le job.
De plus, ceux qui refusent l’idée de payer des frais de “mise en service” seront ravis de profiter d’une activation offerte, rendant la transition un peu moins pénible financièrement. On le sait, le monde du web évolue vite, et l’absence d’engagement permet aussi de rester libre face aux futures promotions ou innovations.
Par ailleurs, l’un des reproches les plus fréquents adressés aux opérateurs concerne leurs tarifs à double vitesse : un prix d’appel attractif, puis un prix définitif nettement plus élevé.
Ici, ce n’est pas le cas : 20,99€ aujourd’hui, 20,99€ demain, jusqu’à ce que le client décide de changer. Une politique tarifaire claire et assumée par l’opérateur, qui évite les (parfois très) mauvaises surprises au treizième mois.
Une offre simple et cohérente, parmi les plus attractives du moment
Dans un marché souvent critiqué pour son opacité, cette offre RED by SFR à 20,99 €/mois, sans engagement, avec fibre 1 Gbit/s, box fournie, Wi-Fi 5, téléphonie illimitée, et frais de mise en service offerts, propose l’une des solutions les plus accessibles du marché à ce jour.
On le répète, il ne s’agit pas de la box la plus sophistiquée, mais elle coche néanmoins toutes les cases de ce que recherche aujourd’hui la majorité des abonnés : efficacité, sobriété… et prix contenu.
Pour la majorité des foyers, elle remplira donc parfaitement son rôle, que ce soit pour la navigation web, le téléchargement, le jeu en ligne, les plateformes de streaming…. Pour ceux qui veulent un accès fiable, sans prise de tête, et sans surcoût inutile, c’est aujourd’hui l’un des meilleurs rapports qualité/prix disponibles.