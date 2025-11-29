Chaque opérateur met en avant « l’offre du moment », souvent limitée dans le temps, parfois peu lisible, et il est facile de se perdre dans cette jungle tarifaire moderne.

Dans ce contexte, la stratégie de simplicité mise en avant par RED by SFR séduit de plus en plus d’abonnés. C’est précisément dans cette logique que s’inscrit l’offre fibre proposée en ce moment à 20,99€ par mois, rendue encore plus aguicheuse grâce à une petite particularité : les frais de mise en service, habituellement facturés 39€, sont offerts sur simple demande. Une économie qui peut changer la donne pour qui veut basculer vers la fibre, sans pour cela exploser son budget d’installation.