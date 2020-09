Box Internet : quelle offre choisir entre RED, Sosh ou Bouygues pour la rentrée ?

Est-il encore bien utile d'énoncer les avantages de la fibre optique par rapport à une connexion ADSL ? C'est une évidence mais votre débit sera bien plus important et toutes les tâches que vous réaliserez sur internet se feront bien plus efficacement. Regarder des stream, télécharger des jeux ou encore uploader des fichiers… Rien ne résistera à votre fibre.

Bien entendu, avant de souscrire à un forfait, il est nécessaire de vérifier si votre domicile est éligible ou non. Si ce n'est pas le cas, les opérateurs auront toujours des alternatives à vous proposer avec des abonnements ADSL. À présent, évoquons les formules les plus avantageuses pour la rentrée.