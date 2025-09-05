Chaque année, la rentrée marque un tournant numérique dans les foyers : reprise du télétravail, rentrée universitaire, nouvelles installations… Bouygues Telecom a bien compris l’enjeu et propose avec sa Bbox Rentrée un combo complet : fibre haut débit, connectivité dernière génération, et contenus TV généreux, pour moins de 27 € par mois.

Lancée le 18 août 2025, l’offre vise tous ceux qui ont besoin d’une connexion performante sans casser leur budget. Avec un engagement d’un an, un Wi-Fi 6, un décodeur 4K, et la possibilité de prolonger le tarif en couplant avec un forfait mobile, Bouygues vise le sans-faute. Et pour ceux qui changent d’opérateur, les frais de résiliation sont même remboursés. On vous détaille tout ça.