Vous cherchez une box fiable, rapide et complète sans vous ruiner ? Bouygues Telecom dégaine une offre fibre à prix réduit pour la rentrée, pour les étudiants comme pour les foyers ultra-connectés. Avec Wi-Fi 6, TV 4K et un débit fibre pouvant atteindre 1 Gb/s, la Bbox Rentrée vise juste. Mais attention, il s’agit d’une série spéciale, uniquement valable pendant une période limitée.
Chaque année, la rentrée marque un tournant numérique dans les foyers : reprise du télétravail, rentrée universitaire, nouvelles installations… Bouygues Telecom a bien compris l’enjeu et propose avec sa Bbox Rentrée un combo complet : fibre haut débit, connectivité dernière génération, et contenus TV généreux, pour moins de 27 € par mois.
Lancée le 18 août 2025, l’offre vise tous ceux qui ont besoin d’une connexion performante sans casser leur budget. Avec un engagement d’un an, un Wi-Fi 6, un décodeur 4K, et la possibilité de prolonger le tarif en couplant avec un forfait mobile, Bouygues vise le sans-faute. Et pour ceux qui changent d’opérateur, les frais de résiliation sont même remboursés. On vous détaille tout ça.
Fibre 1 Gb/s et Wi-Fi 6 : les piliers techniques de l’offre
Des performances solides pour les gros usages
La Bbox Rentrée promet un débit descendant allant jusqu’à 1 Gb/s et 700 Mb/s en upload. Cela signifie que vous pouvez télécharger un film 4K en quelques secondes, lancer une visioconférence HD sans coupure ou jouer en ligne sans latence, même en colocation.
Les amateurs de cloud ou les pros en télétravail apprécieront la stabilité du signal, et les vitesses suffisantes pour envoyer des fichiers lourds sans y passer la nuit. À l’usage, cette fluidité change tout dans une maison où plusieurs personnes utilisent intensément Internet.
Un Wi-Fi 6 pour couvrir toute la maison
Le Wi-Fi 6, désormais intégré à cette box, est un véritable atout pour les maisons modernes. Grâce aux technologies OFDMA et MU-MIMO, il gère efficacement des dizaines d’appareils connectés en simultané, sans sacrifier la vitesse.
Que vous soyez en train de streamer, de jouer, de faire un appel vidéo ou de synchroniser vos données, la bande passante s’adapte. Et pour les logements spacieux, Bouygues propose aussi des répéteurs Wi-Fi 6, histoire d’éliminer les dernières zones blanches.
Une box pensée pour la stabilité
Avec la clef 4G de secours 200 Go incluse, en cas de souci sur la fibre, votre connexion bascule automatiquement sur le réseau mobile Bouygues. Une assurance bienvenue quand on bosse à distance ou qu’on veut éviter toute interruption.
Et si vous hésitez à quitter votre fournisseur actuel, Bouygues vous rembourse jusqu’à 100€ de frais de résiliation. Un petit coup de pouce qui fait la différence.
Une box internet, mais pas que : un vrai hub de divertissement
180 chaînes TV et un décodeur 4K inclus
La Bbox Rentrée ne se contente pas de bien connecter votre foyer : elle le divertit aussi. Livrée avec un décodeur 4K Android TV, elle permet d’accéder immédiatement à plus de 180 chaînes, dont 4 en 4K natif et 80 en HD. C’est simple : dès la sortie du carton, tout est prêt. Que vous soyez fan de sport, de documentaires, de films ou de dessins animés, vous trouverez forcément de quoi vous occuper, sans avoir à payer de bouquet supplémentaire.
Netflix, Prime Video, YouTube… tout est là
Le système Android TV préinstallé vous donne accès à vos plateformes préférées : Netflix, Prime Video, YouTube ou encore Disney+. Grâce au Chromecast intégré, vous pouvez aussi diffuser directement vos contenus depuis smartphone ou PC. Le bonus ? Une fonction Start Over pour recommencer un programme depuis le début, même s’il a commencé depuis un moment, ainsi qu’un disque dur de 128 Go pour enregistrer vos émissions préférées. Une vraie TV connectée qui n’a rien à envier aux solutions premium.
Une offre supplémentaire pour les abonnés
L’offre Bbox Rentrée est affichée à 26,99 €/mois pendant 12 mois, avant de passer à 33,99 €/mois. Mais Bouygues propose une solution futée pour conserver le tarif réduit : le programme B.iG.
En souscrivant (ou en possédant déjà) un forfait mobile Bouygues Telecom de 20 Go ou plus, vous conservez automatiquement la remise de 7 €/mois. Résultat : votre facture internet reste à 26,99 €/mois même après la première année.
Autre bon point : Bouygues permet de cumuler les réductions sur plusieurs lignes mobiles. Dès la deuxième ligne, vous économisez 8€/mois, et jusqu’à 10€/mois dès trois lignes ou plus. Une offre taillée pour les familles ou colocations qui mutualisent leurs abonnements. C’est aussi une bonne manière de simplifier la gestion de ses abonnements avec un seul espace client, et de centraliser les paiements tout en réduisant la facture globale.
Deux autres offres valent également le détour
Pour aller plus loin, Bouygues propose également deux autres offres taillés pour des familles ou des utilisateurs demandant
- Bbox Must (35,99 €/mois) : pour les familles avec plusieurs utilisateurs. Même débit fibre, Wi-Fi 6, appels vers fixes et mobiles inclus.
- Bbox Ultym (44,99 €/mois) : pour les technophiles exigeants. Fibre jusqu’à 8 Gb/s, Wi-Fi 6E, 2 répéteurs inclus, et des bonus streaming (Disney+, Universal+) pendant 1 an.