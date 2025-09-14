À chaque rentrée, les offres internet fleurissent, mais rares sont celles qui cochent autant de cases que la Bbox Rentrée 2025 de Bouygues Telecom. Cette box propose une connexion fibre jusqu’à 1 Gbit/s, un WiFi 6 classé N°1 par nPerf, plus de 180 chaînes TV en 4K, et des services premium comme l’Internet Garanti ou la téléphonie illimitée. Le tout, pour 26,99 €/mois, avec un engagement limité à 12 mois.

Et ce n’est pas tout : Bouygues propose jusqu’à 148 € d’économies sur les frais d’installation et de résiliation.