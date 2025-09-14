Une box WiFi 6, la fibre à 1 Gbit/s, une TV 4K complète et jusqu’à 148 € d’économies… le tout à 26,99 €/mois. Bouygues Telecom place la barre très haut pour cette rentrée.
À chaque rentrée, les offres internet fleurissent, mais rares sont celles qui cochent autant de cases que la Bbox Rentrée 2025 de Bouygues Telecom. Cette box propose une connexion fibre jusqu’à 1 Gbit/s, un WiFi 6 classé N°1 par nPerf, plus de 180 chaînes TV en 4K, et des services premium comme l’Internet Garanti ou la téléphonie illimitée. Le tout, pour 26,99 €/mois, avec un engagement limité à 12 mois.
Et ce n’est pas tout : Bouygues propose jusqu’à 148 € d’économies sur les frais d’installation et de résiliation.
Une offre complète pensée pour les usages intensifs
Un débit fibre jusqu’à 1 Gbit/s pour tous vos usages
Le cœur de l’offre, c’est bien sûr la connexion fibre. Avec des débits jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi, cette Bbox permet de streamer en 4K, jouer en ligne, télétravailler ou synchroniser des fichiers lourds sans le moindre ralentissement.
L’autre atout, c’est le WiFi 6, reconnu N°1 par nPerf. Cette technologie améliore considérablement la couverture et la stabilité du réseau, même avec plusieurs appareils connectés simultanément. Fini les coupures et les lenteurs dans les zones reculées de votre logement : la Bbox gère tout.
Une TV 4K pour centraliser vos divertissements
L’offre inclut aussi un décodeur TV 4K avec un accès à plus de 180 chaînes. Vous y retrouvez vos plateformes préférées (Netflix, Prime Video, YouTube…) via une interface fluide et intuitive. La télécommande vocale permet une navigation rapide, tandis que les fonctions enregistrement, pause du direct et replay complètent l’expérience.
Un vrai centre multimédia à part entière, capable de remplacer tous vos boîtiers et dongles.
Appels illimités vers plus de 110 destinations
Bouygues n’oublie pas la téléphonie fixe. Vous bénéficiez d’appels illimités vers les fixes et mobiles en France et DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. Une couverture internationale rare, qui peut faire la différence pour les familles ou expatriés.
Une formule taillée pour chaque profil utilisateur
Gamers : ping réduit et latence maîtrisée
Les joueurs en ligne trouveront dans cette Bbox un allié de poids. Le WiFi 6 réduit la latence de façon significative, tandis que le débit fibre à 1 Gbit/s assure des téléchargements de jeux ou mises à jour quasi instantanés.
Les tests internes évoquent une division par 5 du ping comparé au WiFi 5. Et avec une connexion stable sur plusieurs appareils, jouer pendant qu’un colocataire regarde Netflix ne pose aucun problème.
Étudiants et colocataires : un prix stable et une gestion simplifiée
À 26,99 €/mois, cette offre reste ultra-compétitive pour un logement partagé. Avec jusqu’à 8 appareils connectés sans ralentissement, elle garantit une expérience fluide, même lors des pics d’utilisation (visios, streaming, jeux, navigation).
Autre point fort : le tarif reste identique après 12 mois si vous souscrivez en parallèle un forfait mobile Bouygues Telecom 20 Go ou plus. Une économie intelligente pour les petits budgets.
Familles et télétravailleurs : connectivité sans interruption
Pour les familles en pleine installation ou mutation, la fonction “Internet Garanti” est une vraie bouée de secours. Elle inclut une clé 4G avec 200 Go de data dès la souscription, pour assurer une connexion immédiate même en cas de délai d’activation.
Autre avantage : Bouygues s’occupe de tout, de la résiliation de l’ancien opérateur à la conservation du numéro de ligne. Les frais de mise en service (48 €) sont même remboursés sous 10 jours, et jusqu’à 100 € de frais de résiliation sont pris en charge.
Tarifs et bonus cumulables : l’équation gagnante
La Bbox Rentrée est affichée à 26,99 €/mois pendant 12 mois, un tarif qui peut rester fixe après un an en couplant l’offre avec un forfait mobile Bouygues. Sans cela, le prix passe à 33,99 €/mois, ce qui reste raisonnable au vu des services inclus.
Jusqu’à 148 € d’économies
Bouygues pousse l’attractivité encore plus loin :
- Frais de mise en service offerts (48 €)
- Remboursement des frais de résiliation (jusqu’à 100 €)
- Installation gratuite
Ces 148 € d’économies potentielles renforcent l’intérêt de cette offre limitée dans le temps.
La Bbox Rentrée intègre aussi une dimension écologique : le boîtier est conçu avec 90 % de plastique recyclé. Une démarche louable à l’heure où la consommation responsable s’impose dans nos choix technologiques.
Pourquoi cette offre fait la différence ?
Entre la connexion ultra-rapide, la TV intégrée, la téléphonie internationale, les bonus de souscription et le service client 7j/7, cette Bbox propose un équilibre idéal entre technologie, praticité et prix.
L’engagement de 12 mois permet de tester l’offre sans se sentir enfermé. Une bonne solution pour ceux qui veulent voir si la promesse est tenue – et de l’avis général, elle l’est.
Il ne reste plus qu’à souscrire avant le 30 septembre 2025 pour profiter de cette opportunité.