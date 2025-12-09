L’approche de Noël coïncide toujours avec une avalanche de nouveaux objets connectés : smartphones, tablettes, consoles, téléviseurs, qui exigent une connexion internet robuste. Bouygues Telecom répond à cette évolution avec la B&You Pure Fibre, une box fibre pensée pour les foyers souhaitant une solution performante sans multiplier les options inutiles. L’opérateur met en avant une offre claire, sans engagement et dotée du Wi-Fi 7, le standard le plus récent. Proposée à 23,99 € par mois avec prix fixe dans le temps, elle s’accompagne jusqu’à 100 € remboursés en cas de résiliation d’un autre opérateur.

Ce positionnement tranche avec les box traditionnelles : pas de télévision intégrée, pas de ligne fixe, mais une connexion rapide, stable et adaptée aux usages de plus en plus intensifs de la vie numérique actuelle.