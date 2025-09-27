Rentrée 2025 oblige, les bons plans box internet se bousculent. Mais entre performance, liberté et économies, difficile de faire mieux que l’offre B&You Pure Fibre signée Bouygues Telecom.
C’est une petite révolution dans l’univers des box internet. Alors que les connexions lentes et les abonnements contraignants continuent d’agacer les foyers ultra-connectés, Bouygues Telecom dévoile sa B&You Pure Fibre : une offre sans engagement, à 23,99 €/mois, qui combine fibre ultra-rapide, WiFi 7 dernière génération et services premium.
Pensée pour accompagner les usages modernes, streaming 4K, gaming en ligne, télétravail quotidien, cette box se distingue aussi par ses performances de pointe : jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, 1 Gb/s en upload, une couverture réseau fluide sur plus de 80 m², et une remise immédiate pouvant aller jusqu’à 148 €. Le tout, sans mauvaise surprise, sans hausse de tarif et sans engagement de durée.
Une connexion taillée pour les usages intensifs
Avec des débits annoncés jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi (sous réserve d’éligibilité XGS-PON), la B&You Pure Fibre place la barre très haut. Mais même en dehors des zones compatibles, les vitesses restent impressionnantes : 2 Gb/s en download, 900 Mb/s en upload.
Concrètement, cela permet à plusieurs utilisateurs de profiter simultanément de services gourmands en bande passante : streaming 4K ou 8K, cloud gaming fluide, transferts de fichiers volumineux ou appels vidéo en haute résolution. Dans une colocation ou une famille connectée, chacun garde une expérience fluide sans ralentissement.
WiFi 7 : l’arme secrète contre la saturation
Autre point fort, le WiFi 7 inclus avec la Bbox fournie. Jusqu’à trois fois plus rapide que le WiFi 6, il multiplie les canaux de communication pour offrir une connexion stable, sans interférences ni latence, même dans un environnement dense en appareils connectés.
Grâce à son design vertical et ses quatre antennes par bande de fréquence, la Bbox Pure Fibre assure une couverture efficace sur 80 m². Pour les logements plus vastes, Bouygues propose un répéteur WiFi 7 tri-bandes à 3 €/mois, avec un premier mois offert. De quoi couvrir intégralement une maison, sans sacrifier la vitesse.
Une box pensée pour l’avenir… et pour l’instant présent
Thermostats connectés, caméras de sécurité, enceintes multiroom, consoles de cloud gaming… La B&You Pure Fibre ne se contente pas d’assurer la connexion des appareils d’aujourd’hui : elle prépare l’arrivée des objets connectés de demain. Grâce à ses capacités multi-appareils, elle est capable de gérer jusqu’à 200 connexions simultanées. Idéal pour bâtir un foyer intelligent, sans avoir à changer d’équipement dans six mois.
Une offre flexible, transparente et économique
La grande force de l’offre B&You Pure Fibre ? L’absence d’engagement, sans pour autant sacrifier la qualité de service. À 23,99 €/mois, le tarif reste fixe au fil des mois, sans hausse automatique après la première année — un argument de poids dans un secteur souvent opaque sur les évolutions tarifaires.
Cette liberté est particulièrement précieuse pour les étudiants ou jeunes actifs comme Thomas, qui peuvent être amenés à déménager, ou simplement vouloir tester une autre offre. Bouygues Telecom supprime ainsi une barrière importante à la souscription : la peur d’être coincé.
Jusqu’à 148 € d’économies sur les frais
Pour rendre l’offre encore plus attractive, l’opérateur met les petits plats dans les grands : 48 € de frais de mise en service sont offerts, et jusqu’à 100 € sont remboursés si vous résiliez votre ancien opérateur. Une économie nette de 148 €, qui rend la transition encore plus douce.
Ajoutez à cela la gratuité de l’installation fibre et la livraison de la box en point relais, et vous obtenez un combo à la fois puissant, pratique et économique pour bien démarrer l’année.
Une expérience client renforcée
Parce qu’une bonne box ne fait pas tout, Bouygues mise aussi sur la qualité de service. L’application dédiée permet de piloter facilement sa connexion et d’accéder à une assistance 24 h/24. Pendant deux mois après la souscription, le service client téléphonique est également disponible du lundi au samedi.
En cas de panne ou de coupure réseau, une clé 4G est mise à disposition gratuitement pour garantir la continuité de la connexion. Une attention bienvenue pour celles et ceux qui dépendent d’Internet pour travailler ou se divertir au quotidien.
Une box qui s’adapte à tous les profils connectés
Avec sa latence minimale, son WiFi 7 et ses débits élevés, la B&You Pure Fibre est une bénédiction pour les joueurs en ligne. Elle assure des sessions sans lag, même lors de phases critiques, et permet de télécharger les dernières mises à jour en quelques secondes.
Les télétravailleurs y trouvent aussi leur compte. Visios fluides, transfert de gros fichiers, VPN sans ralentissement : tout fonctionne de façon stable, sans goulot d’étranglement. Une vraie connexion pro… sans les tarifs d’une offre entreprise.
Pour les familles et colocations
Streaming 4K dans le salon, cloud gaming dans la chambre, musique connectée dans la cuisine… Peu de box gèrent ce niveau de pression sans montrer des signes de faiblesse. La B&You Pure Fibre le fait, grâce à son WiFi 7 ultra-stable, capable d’absorber les usages croisés.
Et pour les configurations les plus exigeantes, le répéteur tri-bandes optionnel permet d’étendre la couverture sans perte de vitesse. De quoi satisfaire toute la coloc, sans bataille pour la bande passante.
Pour les étudiants et jeunes actifs
À 23,99 €/mois sans engagement, la B&You Pure Fibre est taillée pour ceux qui cherchent une solution puissante mais flexible. La possibilité de résilier à tout moment, l’installation rapide, la clé 4G fournie en cas de coupure et les économies à l’entrée (jusqu’à 148 €) rendent cette offre parfaitement adaptée aux rythmes de vie changeants.