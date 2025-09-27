C’est une petite révolution dans l’univers des box internet. Alors que les connexions lentes et les abonnements contraignants continuent d’agacer les foyers ultra-connectés, Bouygues Telecom dévoile sa B&You Pure Fibre : une offre sans engagement, à 23,99 €/mois, qui combine fibre ultra-rapide, WiFi 7 dernière génération et services premium.

Pensée pour accompagner les usages modernes, streaming 4K, gaming en ligne, télétravail quotidien, cette box se distingue aussi par ses performances de pointe : jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, 1 Gb/s en upload, une couverture réseau fluide sur plus de 80 m², et une remise immédiate pouvant aller jusqu’à 148 €. Le tout, sans mauvaise surprise, sans hausse de tarif et sans engagement de durée.