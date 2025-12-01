Les forfaits mobiles évoluent rapidement, mais certains formats continuent de répondre aux besoins du plus grand nombre : beaucoup de données, un prix stable et la possibilité de changer d’offre à tout moment. C’est dans cette logique que s’inscrit RED by SFR, l’un des acteurs les plus visibles sur le segment des offres sans engagement. La marque met en avant un forfait 5G doté de 120 Go de data pour 7,99 €/mois.

RED by SFR revendique depuis plusieurs années une approche simple : des tarifs fixes, des abonnements sans durée imposée et un service axé sur l’essentiel. Ce forfait 120 Go illustre cette stratégie en réunissant un large volume de données, une compatibilité 5G et des communications illimitées, le tout sans augmentation programmée. Pour les utilisateurs mobiles, qu’ils soient adeptes de streaming, de navigation ou de partage de connexion, c’est un format qui offre un équilibre intéressant entre flexibilité, prix et confort d’utilisation.