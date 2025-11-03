RED by SFR propose un forfait 5G tout compris, taillé pour les gros consommateurs de données et les utilisateurs exigeants. Voici ce qu’il faut retenir.

Cette offre comprend Internet mobile illimité en 5G et 4G, sans restriction de volume. Vous profitez d’un accès prioritaire au réseau SFR, l’un des plus performants du pays. La vitesse peut être ajustée selon les usages pour garantir la meilleure expérience possible, même en cas de forte affluence sur le réseau.

Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France métropolitaine vers tous les opérateurs, et depuis l’Europe ou les DOM vers la France métropolitaine et l’Union européenne. L’abonnement est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez résilier à tout moment sans frais ni contrainte.

Le tarif est particulièrement attractif : 9,99 €/mois pendant 3 mois, puis 19,99 €/mois. Une fois la période promotionnelle terminée, le forfait reste illimité et complet.

En résumé :