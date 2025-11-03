Envie d’un forfait 5G illimité sans vous ruiner ? RED by SFR propose en ce moment une offre à ne pas manquer : son forfait 5G illimité à 9,99 €/mois pendant 3 mois, puis 19,99 €/mois, toujours sans engagement. Une occasion rare de profiter de la 5G à petit prix, tout en conservant la liberté de changer quand bon vous semble.
Le marché mobile 5G en pleine effervescence
Les opérateurs multiplient les offres 5G, mais peu osent l’illimité à un tarif aussi attractif. Alors que la 5G continue de se déployer à grande échelle en France, les besoins en data explosent : streaming, cloud gaming, télétravail ou navigation en mobilité. Dans ce contexte, RED by SFR, la marque sans engagement de SFR, frappe fort avec une offre qui bouscule le marché.
Ce forfait 5G illimité à 9,99 €/mois pendant 3 mois s’adresse à tous ceux qui veulent profiter de la vitesse et de la stabilité de la 5G, sans exploser leur budget. Il s’agit d’une offre temporaire, pensée pour attirer les nouveaux clients tout en offrant une liberté totale, puisqu’il est sans engagement.
Tout savoir de l'offre RED by SFR 5G illimité
RED by SFR propose un forfait 5G tout compris, taillé pour les gros consommateurs de données et les utilisateurs exigeants. Voici ce qu’il faut retenir.
Cette offre comprend Internet mobile illimité en 5G et 4G, sans restriction de volume. Vous profitez d’un accès prioritaire au réseau SFR, l’un des plus performants du pays. La vitesse peut être ajustée selon les usages pour garantir la meilleure expérience possible, même en cas de forte affluence sur le réseau.
Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France métropolitaine vers tous les opérateurs, et depuis l’Europe ou les DOM vers la France métropolitaine et l’Union européenne. L’abonnement est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez résilier à tout moment sans frais ni contrainte.
Le tarif est particulièrement attractif : 9,99 €/mois pendant 3 mois, puis 19,99 €/mois. Une fois la période promotionnelle terminée, le forfait reste illimité et complet.
En résumé :
- 5G illimitée en France métropolitaine (réseau SFR)
- Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE/DOM
- Sans engagement, résiliation libre
- 9,99 €/mois pendant 3 mois, puis 19,99 €/mois
Pourquoi cette offre est si intéressante ?
Dans la catégorie des forfaits sans engagement, rares sont les opérateurs à proposer de la 5G illimitée à ce prix. RED by SFR réussit ici un coup de maître : un forfait complet, puissant et flexible, accessible à tous.
L’intérêt principal réside évidemment dans le tarif promotionnel. À 9,99 €/mois pendant trois mois, vous pouvez tester la 5G sans prendre de risque.
Une fois la période promo passée, le prix repasse à 19,99 €/mois, ce qui reste compétitif face à des offres concurrentes souvent limitées en data.
Autre atout de taille : le sans engagement. Vous restez libre de résilier ou de changer de forfait à tout moment, une souplesse que peu d’offres 5G illimitées permettent aujourd’hui.
Enfin, RED bénéficie du réseau SFR, dont la couverture 5G dépasse les 7 000 communes en France métropolitaine. Vous profitez ainsi d’une vitesse moyenne supérieure à 400 Mbit/s dans les grandes villes, et d’une excellente stabilité réseau.
L'avis Clubic : une offre 5G illimitée à saisir sans attendre
RED by SFR réussit un coup double avec ce forfait 5G illimité : un prix d’appel imbattable et une liberté totale grâce à l’absence d’engagement.
Cette promotion à 9,99 €/mois pendant 3 mois, puis 19,99 €/mois, est une opportunité rare pour découvrir la 5G sans se ruiner ni se lier sur le long terme.
Accessible à tous les nouveaux clients, l’offre combine vitesse, stabilité et simplicité d’usage. Si vous cherchiez un moyen de passer à la 5G sans exploser votre budget, c’est sans conteste le bon plan du moment.
Comment bien choisir son forfait mobile 5G ?
Choisir un forfait mobile ne se résume pas à comparer les prix. Il faut avant tout définir vos besoins réels et votre zone de couverture.
Si vous utilisez votre smartphone pour le streaming, les appels visio, les réseaux sociaux et le partage de connexion, un forfait 5G illimité comme celui de RED by SFR est parfait. Vous ne risquez jamais d’être bridé. En revanche, si vous consommez peu de data, un forfait 5G avec 100 à 150 Go suffira amplement.
La couverture réseau est également cruciale : avant de souscrire, vérifiez la présence de la 5G SFR dans votre région via la carte officielle de l’opérateur. Le réseau SFR est l’un des plus développés du pays, notamment dans les zones urbaines et périurbaines.
Enfin, prenez en compte le prix après la période promotionnelle. Ici, RED joue la transparence : vous payez 9,99 €/mois pendant trois mois, puis 19,99 €/mois sans engagement. Pas de hausse surprise, pas de reconduction tacite masquée.
En résumé, le bon forfait mobile est celui qui correspond à vos usages et à votre budget mensuel. Et cette offre RED coche toutes les cases pour qui veut tester la 5G en toute liberté.