En septembre, les usages montent en flèche : applications scolaires, streaming, appels vidéo avec la famille, GPS en route... Avec 160 Go, vous êtes prêts à tout gérer sans vous soucier de dépasser votre quota. En plus, la connexion 5G vous garantit des débits très élevés là où le réseau est disponible, assurant une navigation fluide même lorsque toute la famille est connectée en simultané. C’est un atout précieux pour ceux qui utilisent leur téléphone comme hotspot ou qui jonglent entre divertissement et travail en mobilité.