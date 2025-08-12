C’est le moment idéal pour préparer la rentrée : RED by SFR propose une offre mobile à 160 Go en 5G, sans engagement, pour seulement 8,99 €/mois. Une excellente raison de changer d’opérateur et de payer moins cher dès la rentrée.

Une forfait simple, rapide et économique, parfait pour la rentrée

Dès la rentrée, vos usages mobiles (vidéo, devoirs en ligne, visioconférences...) vont exploser. La formule 160 Go en 5G pour 8,99 €/mois, sans engagement et sans frais cachés, constitue un choix intelligent : suffisamment de data pour toute la famille, un accès rapide à la 5G inclus, et une facturation transparente. Ce bon plan vous permet de commencer l’année scolaire ou professionnelle avec un forfait robuste, sans mauvaise surprise, et en restant libre de changer d’offre à tout moment.

Pourquoi choisir ce forfait mobile RED by SFR ?

  • 160 Go utilisables en 5G sans surcoût
  • Appels, SMS et MMS illimités, y compris depuis l’Europe et les DOM
  • Sans engagement : réactivez, changez ou résiliez à tout moment

Une enveloppe data généreuse pour affronter la rentrée

En septembre, les usages montent en flèche : applications scolaires, streaming, appels vidéo avec la famille, GPS en route... Avec 160 Go, vous êtes prêts à tout gérer sans vous soucier de dépasser votre quota. En plus, la connexion 5G vous garantit des débits très élevés là où le réseau est disponible, assurant une navigation fluide même lorsque toute la famille est connectée en simultané. C’est un atout précieux pour ceux qui utilisent leur téléphone comme hotspot ou qui jonglent entre divertissement et travail en mobilité.

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

100Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

100Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

100Go

Data (Go) à l'étranger

26Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Liberté, économies et flexibilité : moment idéal pour changer

Changer d'opérateur peut sembler complexe, mais RED by SFR simplifie la transition : SIM à domicile, eSIM disponible, portabilité du numéro, activation rapide. Et le meilleur : aucune durée minimale. Vous bénéficiez d’une offre tout compris à prix plancher, sans engagement, et surtout sans surplus une fois la rentrée passée. Pour les étudiants qui partent en colocation, les familles qui veulent maîtriser leur budget ou les professionnels en nomadic comme toi, c’est un choix maline à ne pas rater.

Notre avis sur le forfait RED by SFR 160 Go : la meilleure option pour réussir sa rentrée connectée

Pour seulement 8,99 €/mois, ce forfait réunit data généreuse, 5G incluse, flexibilité totale et économies. À l’aube de la rentrée, c’est clairement le pack le plus pertinent pour rester connecté et serein. Une excellente opportunité à saisir dès maintenant.

