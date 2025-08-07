Prix mini, promesses maxi : la fibre sans engagement de B&YOU affiche des débits dignes des offres premium. Mais sur le terrain, ça donne quoi ? On a analysé ce que vaut vraiment cette connexion.
Dans le paysage des offres fibre à bas prix, la Pure Fibre B&YOU de Bouygues Telecom a de quoi intriguer. Proposée à 23,99 €/mois sans engagement, elle promet des débits pouvant grimper jusqu’à 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi, selon éligibilité. À ce tarif, difficile de ne pas se demander ce qui se cache réellement derrière ces chiffres.
À première vue, l’offre semble cumuler les avantages : installation gratuite, box Wi-Fi 7 incluse, support client accessible, pas d’engagement ni service TV imposé, et même un remboursement jusqu’à 50 € des frais de résiliation de votre ancien FAI. Mais entre les annonces marketing et les performances dans la vraie vie, l’écart peut parfois être grand.
Débit fibre B&YOU : que vaut vraiment la promesse jusqu’à 8 Gb/s ?
La fibre B&YOU semble trop belle pour être vraie. Pourtant, en matière de débit, les chiffres annoncés tiennent tête à bien des offres premium. Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, 1 Gb/s en envoi, et tout cela sans engagement : difficile de trouver mieux sur le marché à ce prix. Là où d’autres offres brident le débit montant ou cachent certaines options derrière des surcoûts, Bouygues joue ici la carte de la transparence technique.
Comme souvent avec ce type de produit, c’est l’ensemble de la formule qui séduit : un tarif stable, des performances solides et une installation gratuite, le tout sur un réseau maîtrisé. Pour mieux comprendre ce que vaut l’offre côté matériel, installation et réseau, on vous invite aussi à consulter notre analyse de la Bbox Wi-Fi 7.
Pourquoi choisir l'offre Pure Fibre B&You ?
- Débits jusqu’à 8 Gb/s sans engagement
- Excellent rapport qualité/prix fibre
- Équipement Wi-Fi 7 inclus gratuitement
Proposée à 23,99 €/mois, la B&YOU Pure Fibre se démarque par une promesse simple : vous offrir un accès fibre ultra-rapide sans engagement, sans alourdir la facture ni multiplier les options inutiles. Cette offre s’adresse à ceux qui recherchent un accès internet performant au quotidien, que ce soit pour le télétravail, les loisirs en ligne, ou le streaming en haute qualité, sans souscrire à une formule triple play.
Côté performances, la formule frappe fort. Les foyers éligibles peuvent bénéficier de débits allant jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, à condition de demander l’option gratuite “Débit +” et d’utiliser un équipement compatible (connexion filaire avec carte réseau 10G). Même sans cela, le débit de base (jusqu’à 2 Gb/s descendant) reste très au-dessus de la moyenne pour cette gamme de prix. Le débit montant, souvent ignoré dans les offres concurrentes, est ici particulièrement généreux, un point fort pour ceux qui envoient de gros fichiers, utilisent le cloud ou animent des visioconférences.
Box B&YOU Pure Fibre
sans engagement
8Gb/s
23,99€
WiFi
WiFi 6
Répéteurs WiFi
En option
Débit montant
1Gb/s
L’installation est gratuite, tout comme la livraison de l’équipement. La box fournie est compatible Wi-Fi 7, avec la possibilité d’ajouter un répéteur (3 €/mois) pour les logements plus spacieux. L’assistance est accessible 24h/24 via l’app dédiée, et le support téléphonique est également disponible pendant les deux premiers mois.
En ce début de mois d’août, à l’heure où de nombreux Français s’équipent ou déménagent, cette offre B&YOU a toute sa place. Elle coche les bonnes cases pour commencer la rentrée avec une connexion solide, sans s’enfermer dans un abonnement longue durée. Le seul véritable compromis : l’absence de service TV inclus, qui pourra gêner certains profils… mais plaira à ceux qui consomment déjà leurs contenus en OTT.