Dans le paysage des offres fibre à bas prix, la Pure Fibre B&YOU de Bouygues Telecom a de quoi intriguer. Proposée à 23,99 €/mois sans engagement, elle promet des débits pouvant grimper jusqu’à 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi, selon éligibilité. À ce tarif, difficile de ne pas se demander ce qui se cache réellement derrière ces chiffres.

À première vue, l’offre semble cumuler les avantages : installation gratuite, box Wi-Fi 7 incluse, support client accessible, pas d’engagement ni service TV imposé, et même un remboursement jusqu’à 50 € des frais de résiliation de votre ancien FAI. Mais entre les annonces marketing et les performances dans la vraie vie, l’écart peut parfois être grand.