PEPSIMAX

Si on rajoute une ligne fixe en illimité c’est encore 5 euros HT et un boitier Télé au moins 5 euros de plus par mois, on arrive donc a du 34 euros, le premier prix d’une offre classique triple play. Le prix est donc juste… Pour le wifi 7 je ne suis même pas sûr qu’on fabrique encore les puces wifi 6 donc le prix des puces wifi 7 doit normalement baisser rapidement. Ma fille habite un studio (merci les prix parisiens délirants) et avec son wifi 5 et sa box de base style 700 MO en fibre elle est très largement couverte par sa box… Est-ce qu’une telle puissance de feu est nécessaire pour un petit logement et si toutes les box sont remplacées par du wifi 7 on imagine le niveau des ondes disponibles dans un immeuble de quelques dizaines d’appartement cela représente des tonnes d’ondes puissantes qui se mélangent et sont inutilisées. Il suffit de voir la liste des réseaux disponibles sur son smartphone. Je suis sur qu’avec une telle box je puisse partager ma box avec mes deux voisins de palier…Et si je sous louais ma box à mes deux voisins ? En voilà une bonne idée