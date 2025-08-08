Vous cherchez une box internet ultra rapide sans casser votre tirelire ? RED by SFR propose la fibre à moins de 20 € par mois, avec un débit digne des plus grandes offres. Difficile de faire mieux en rapport qualité/prix cet été.
Si vous cherchez une offre fibre à la fois rapide, fiable et économique, celle de RED by SFR devrait retenir votre attention. Pour seulement 19,99 € par mois, sans engagement, vous bénéficiez d’un débit allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi, avec la Box 7 incluse. L’offre est sans condition de durée et parfaitement adaptée aux foyers qui veulent surfer, streamer ou télétravailler sans compromis. Mieux encore : les frais de mise en service de 39 € sont offerts, une rareté sur le marché à ce prix-là.
Pourquoi choisir l'offre Box RED by SFR ?
- Fibre jusqu’à 1 Gb/s
- 19,99 € sans engagement
- Mise en service gratuite
Une box fibre qui allie vitesse, simplicité et petit prix
Difficile de trouver mieux que cette RED Box si vous cherchez une connexion rapide à prix contenu. Avec un débit solide et des options claires, elle convient aussi bien aux étudiants qu’aux foyers modestes. Dans notre comparatif des meilleures box internet sans engagement, elle figure parmi les meilleures offres actuelles.
RED Box ADSL Wifi 5
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
20Mb/s
19,99€
Mise en service de 39€ offerte !
Engagement
Opérateur
Technologie
Débit descendant
Décodeur TV
Appels inclus
Engagement
Opérateur
Technologie
WiFi
Débit descendant
Débit montant
Décodeur TV
Chaînes
Appels inclus
Nombre de destinations
Frais de résiliation
La Box RED by SFR s’impose comme l’une des rares offres du marché à combiner un tarif aussi bas avec un niveau de service élevé. Pour 19,99 € par mois, elle propose une connexion fibre qui monte jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant — parfait pour le streaming en 4K, les appels visio en haute qualité ou les sessions de gaming en ligne. À ce prix-là, c’est un vrai bon plan pour tous ceux qui veulent une connexion rapide sans s’encombrer d’un engagement long terme.
Du côté des usages, RED mise sur la simplicité. L’abonnement inclut l’application RED TV, qui donne accès à 35 chaînes directement depuis un smartphone, une tablette ou une Smart TV. Pas de décodeur à installer, pas de câbles à tirer : on lance l’app et c’est parti. Ceux qui veulent un peu plus peuvent ajouter un décodeur pour 3 €/mois ou enrichir leur bouquet TV avec une option à 2 €/mois, mais rien n’est imposé. C’est cette flexibilité qui rend l’offre aussi pertinente en 2025, notamment pour les étudiants ou jeunes actifs en quête de praticité.
Autre avantage à noter en ce 8 août 2025 : RED supprime temporairement les 39€ de frais de mise en service. Une économie bienvenue à la veille de la rentrée. L’option appels illimités vers les mobiles est également incluse sans surcoût pour le moment, alors qu’elle est généralement facturée 5 €/mois. Seule vraie limite : pas de Wi-Fi 6, ni de multi-TV en standard. Mais à moins de 20 €, difficile d’en demander plus pour une box aussi complète et rapide.