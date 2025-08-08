La Box RED by SFR s’impose comme l’une des rares offres du marché à combiner un tarif aussi bas avec un niveau de service élevé. Pour 19,99 € par mois, elle propose une connexion fibre qui monte jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant — parfait pour le streaming en 4K, les appels visio en haute qualité ou les sessions de gaming en ligne. À ce prix-là, c’est un vrai bon plan pour tous ceux qui veulent une connexion rapide sans s’encombrer d’un engagement long terme.

Du côté des usages, RED mise sur la simplicité. L’abonnement inclut l’application RED TV, qui donne accès à 35 chaînes directement depuis un smartphone, une tablette ou une Smart TV. Pas de décodeur à installer, pas de câbles à tirer : on lance l’app et c’est parti. Ceux qui veulent un peu plus peuvent ajouter un décodeur pour 3 €/mois ou enrichir leur bouquet TV avec une option à 2 €/mois, mais rien n’est imposé. C’est cette flexibilité qui rend l’offre aussi pertinente en 2025, notamment pour les étudiants ou jeunes actifs en quête de praticité.

Autre avantage à noter en ce 8 août 2025 : RED supprime temporairement les 39€ de frais de mise en service. Une économie bienvenue à la veille de la rentrée. L’option appels illimités vers les mobiles est également incluse sans surcoût pour le moment, alors qu’elle est généralement facturée 5 €/mois. Seule vraie limite : pas de Wi-Fi 6, ni de multi-TV en standard. Mais à moins de 20 €, difficile d’en demander plus pour une box aussi complète et rapide.