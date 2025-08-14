Avec 160 Go, on sort clairement de la catégorie des forfaits standards pour entrer dans celle des offres adaptées aux usages intensifs. Cela signifie que vous pourrez regarder vos séries préférées en streaming HD, écouter de la musique en illimité, participer à des appels visio sans craindre de consommer toute votre data, ou encore utiliser votre téléphone comme modem pour partager la connexion avec un ordinateur.

La 5G incluse vous garantit par ailleurs des débits élevés (sous réserve de couverture et d’un smartphone compatible), offrant une navigation plus fluide, des téléchargements ultra-rapides et une latence réduite, idéale pour le gaming en ligne ou les visioconférences.