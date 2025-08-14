En voici un bon plan malin pour la rentrée : 160 Go de data 5G, appels/SMS illimités, tout ça sans engagement pour moins de 9 € par mois.
Une offre taillée pour la rentrée : plus d’usages, moins d’impact sur le budget
La rentrée, c’est le bon moment pour repenser son forfait mobile. Avec le forfait RED by SFR 5G 160 Go à 8,99 €/mois, vous bénéficiez d’un très bon rapport data-prix, sans engagement, sur un réseau solide. Cette offre inclut les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi qu’en DOM, et surtout une enveloppe data massive pour surfer, streamer ou télétravailler librement.
RED by SFR : les 3 avantages qui font la différence
- 160 Go de data en 5G, accès rapide à internet au quotidien
- Appels/SMS/MMS illimités en France et DOM + 31 Go inclus en Europe/DOM
- Sans engagement : liberté totale pour changer ou ajuster à tout moment
Avec sa stratégie de conquête et une politique de prix très agressive, RED a réussi à faire de son offre une des plus compréhensibles et des plus compétitives du marché. Son forfait sans engagement offre selon nous le meilleur compromis entre prix et performance. Les multiples promotions qui rythment les campagnes RED sont réellement de belles opportunités de changer de forfait.
- Forfaits 5G sans engagement et sans prix qui doublent au bout d'un an
- Possibilité de rajouter à volonté nombreuses options
- Une couverture réseau SFR excellente en France
- SIM ou eSIM OFFERTE
- Options Messagerie visuelle et Double appel payantes
Avec 160 Go, on sort clairement de la catégorie des forfaits standards pour entrer dans celle des offres adaptées aux usages intensifs. Cela signifie que vous pourrez regarder vos séries préférées en streaming HD, écouter de la musique en illimité, participer à des appels visio sans craindre de consommer toute votre data, ou encore utiliser votre téléphone comme modem pour partager la connexion avec un ordinateur.
La 5G incluse vous garantit par ailleurs des débits élevés (sous réserve de couverture et d’un smartphone compatible), offrant une navigation plus fluide, des téléchargements ultra-rapides et une latence réduite, idéale pour le gaming en ligne ou les visioconférences.
La flexibilité et la transparence RED by SFR
Contrairement à de nombreuses offres qui doublent ou triplent leur prix après la première année, RED by SFR joue la carte de la transparence : le prix de 8,99 €/mois reste fixe dans le temps. Ajoutez à cela l’absence d’engagement : vous pouvez résilier ou changer de formule quand vous le souhaitez, sans frais.
RED propose également une application intuitive, RED & Moi, qui permet de suivre votre consommation, modifier votre forfait ou gérer vos options en toute autonomie. Pour ceux qui voyagent, les 31 Go utilisables en Europe et DOM sont particulièrement intéressants, notamment pour les étudiants en échange, les professionnels itinérants ou les vacanciers.
✅ Notre avis sur le forfait RED by SFR 160 Go : la bonne affaire de la rentrée
Pour moins de 9 €/mois, ce forfait cumule une enveloppe data confortable, la 5G incluse, un prix stable dans le temps et une flexibilité totale grâce à l’absence d’engagement. À l’heure où la rentrée est synonyme de nouvelles dépenses, c’est l’occasion idéale de réduire sa facture mobile sans rogner sur la qualité.
Si vous recherchez un forfait fiable, rapide et économique, RED by SFR signe ici l’une des offres les plus intéressantes du moment.