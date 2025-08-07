Le Galaxy Z Flip 7 arrive sur le marché en ce mois d’août 2025 avec l’ambition d’imposer un nouveau standard dans l’univers des smartphones pliables. Sa promesse ? Offrir la puissance d’un haut de gamme Samsung dans un format minimaliste, pensé pour tenir dans la poche sans compromis sur l’expérience. Son écran interne AMOLED de 6,9 pouces séduit par sa fluidité (120 Hz) et sa lisibilité même en plein soleil, tandis que la nouvelle dalle externe de 4,1 pouces transforme les usages quotidiens : appels, messages, widgets, contrôle musical… tout est accessible sans ouvrir l’appareil.

Samsung soigne aussi la partie photo, en dotant son Flip 7 d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx, et surtout d’un téléobjectif x5 épaulé par un zoom numérique jusqu’à x10. L’intelligence artificielle joue un rôle central avec des outils comme Generative Edit, la suppression d’éléments ou la retouche automatique. Autre innovation très attendue : la possibilité de réaliser des selfies de qualité via l’écran externe, sans ouvrir le téléphone. Le tout est propulsé par la puce Exynos 2500 gravée en 3 nm, qui permet de concilier hautes performances et meilleure gestion énergétique. La batterie de 4 300 mAh, la plus grande jamais intégrée à un Z Flip, permet une autonomie en nette progression.

C’est dans ce contexte que Bouygues Telecom frappe fort en rendant ce modèle bien plus abordable. L’offre combine une remise immédiate de 120 €, une reprise boostée jusqu’à 130 € et un paiement étalé sur 36 mois, avec un forfait 200 Go complet (incluant appels/SMS illimités et 35 Go utilisables dans 15 pays hors Europe). Pour ceux qui souhaitaient passer au pliable sans s’endetter, le timing est idéal : un flagship tout juste lancé, une fiche technique impressionnante, et un tarif enfin accessible.