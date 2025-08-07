Le tout nouveau Galaxy Z Flip 7 vient à peine de sortir… et Bouygues Telecom propose déjà une offre renversante pour s’en équiper sans se ruiner. Remise immédiate, reprise boostée et paiement étalé : un combo gagnant pour passer au pliable à prix léger.
Tout juste lancé, le Samsung Galaxy Z Flip 7 profite déjà d’une offre particulièrement avantageuse chez Bouygues Telecom. Grâce à une remise immédiate de 120 €, une reprise pouvant aller jusqu’à 130 € et un paiement en plusieurs fois sans frais, la version 512 Go de ce smartphone pliable haut de gamme est disponible dès 1 € à la commande, puis 18€/mois pendant 36 mois, avec un forfait 200 Go. Un bon plan idéal pour celles et ceux qui veulent adopter l’innovation sans exploser leur budget.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Z Flip 7 ?
- Format pliable élégant et compact
- Grand écran externe interactif
- Photo et IA de haut niveau
Galaxy Z Flip 7 : le smartphone pliable le plus séduisant de la rentrée 2025
Design retravaillé, écran externe élargi, fonctions photo dopées à l’IA… Le Galaxy Z Flip 7 coche toutes les cases d’un smartphone haut de gamme au format compact. Notre rédaction a salué ses améliorations dans le test complet du Galaxy Z Flip 7, le plaçant parmi les modèles les plus prometteurs de l’année. Il figure également en bonne place dans notre comparatif des meilleurs smartphones Samsung, preuve de son excellent positionnement.
Le Galaxy Z Flip 7 arrive sur le marché en ce mois d’août 2025 avec l’ambition d’imposer un nouveau standard dans l’univers des smartphones pliables. Sa promesse ? Offrir la puissance d’un haut de gamme Samsung dans un format minimaliste, pensé pour tenir dans la poche sans compromis sur l’expérience. Son écran interne AMOLED de 6,9 pouces séduit par sa fluidité (120 Hz) et sa lisibilité même en plein soleil, tandis que la nouvelle dalle externe de 4,1 pouces transforme les usages quotidiens : appels, messages, widgets, contrôle musical… tout est accessible sans ouvrir l’appareil.
Samsung soigne aussi la partie photo, en dotant son Flip 7 d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx, et surtout d’un téléobjectif x5 épaulé par un zoom numérique jusqu’à x10. L’intelligence artificielle joue un rôle central avec des outils comme Generative Edit, la suppression d’éléments ou la retouche automatique. Autre innovation très attendue : la possibilité de réaliser des selfies de qualité via l’écran externe, sans ouvrir le téléphone. Le tout est propulsé par la puce Exynos 2500 gravée en 3 nm, qui permet de concilier hautes performances et meilleure gestion énergétique. La batterie de 4 300 mAh, la plus grande jamais intégrée à un Z Flip, permet une autonomie en nette progression.
C’est dans ce contexte que Bouygues Telecom frappe fort en rendant ce modèle bien plus abordable. L’offre combine une remise immédiate de 120 €, une reprise boostée jusqu’à 130 € et un paiement étalé sur 36 mois, avec un forfait 200 Go complet (incluant appels/SMS illimités et 35 Go utilisables dans 15 pays hors Europe). Pour ceux qui souhaitaient passer au pliable sans s’endetter, le timing est idéal : un flagship tout juste lancé, une fiche technique impressionnante, et un tarif enfin accessible.