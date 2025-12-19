SFR frappe fort avec son offre Fibre Power Pro, une solution Internet dédiée aux professionnels, entrepreneurs et indépendants qui recherchent à la fois performance, sécurité et continuité de service. En ce moment, les frais de mise en service sont offerts et les créateurs d’entreprise bénéficient de 3 mois remboursés, une opportunité intéressante pour démarrer ou faire évoluer son activité dans de bonnes conditions.
Des solutions pensées pour les professionnels
Dans un contexte où la connexion Internet est devenue un outil de travail essentiel, les professionnels ne peuvent plus se permettre ni lenteur ni interruption. Que vous soyez entrepreneur, indépendant, dirigeant de TPE ou en phase de création d’entreprise, disposer d’une connexion fiable, sécurisée et accompagnée de services dédiés est aujourd’hui un véritable levier de performance.
Avec SFR Pro, l’opérateur propose des solutions complètes pensées pour les usages professionnels : fibre très haut débit, Internet garanti, offres mobiles 5G adaptées aux besoins métier et accompagnement personnalisé. En ce moment, plusieurs offres avantageuses sont disponibles, permettant aux professionnels de s’équiper efficacement tout en maîtrisant leur budget, dès la souscription.
Les offres SFR Pro à ne pas manquer
Fibre Power Pro
Frais de mise en service offerts et jusqu’à 3 mois d’abonnement remboursés. Fibre ultra rapide jusqu’à 2 Gb/s, WiFi 6 et Internet garanti pour une activité sans interruption.
Forfaits mobiles Pro 5G / 5G+
Tarifs préférentiels pour les clients Box, débits prioritaires et services pro inclus (échange mobile 24h, accompagnement dédié).
Téléphone à partir de 1 €
Forfaits Pro avec mobile et services premium, idéals pour équiper ou renouveler les lignes professionnelles.
SFR Multi
Regroupez box et forfaits mobiles pour bénéficier de remises mensuelles et du partage de data entre vos lignes.
Une connexion fibre ultra rapide et fiable pour un usage professionnel intensif
Des débits élevés et une stabilité pensée pour le travail
Avec jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement partagés et 1 Gb/s en envoi, SFR Fibre Power Pro répond parfaitement aux besoins des professionnels connectés : visioconférences, transferts de fichiers lourds, solutions cloud, téléphonie IP ou outils collaboratifs. La technologie WiFi 6 intégrée permet de connecter plusieurs équipements simultanément sans perte de performance, même dans un environnement de travail dense.
Le Smart WiFi 6 optimise automatiquement la couverture et la stabilité du réseau, avec un débit jusqu’à trois fois plus rapide que le WiFi 5. Que vous travailliez depuis un bureau, un local commercial ou à domicile, la connexion reste fluide et homogène.
Internet garanti : une continuité de service essentielle pour les pros
L’un des points forts majeurs de l’offre Fibre Power Pro est l’Internet garanti. Dès la souscription, SFR fournit une box de poche 4G, offrant une connexion immédiate et illimitée en attendant l’activation de la fibre. En cas d’incident ou de coupure, cette connexion de secours prend le relais automatiquement, garantissant la continuité de votre activité.
Pour un professionnel, une coupure Internet peut avoir un impact direct sur le chiffre d’affaires. SFR l’a bien compris et sécurise la connexion à chaque étape.
Des avantages pensés pour optimiser votre budget
Un accompagnement dédié et une intervention rapide
SFR Pro met à disposition un service client 100 % entreprises, avec des conseillers formés aux problématiques professionnelles. En cas de coupure ou d’incident, une intervention est garantie sous 8 heures ouvrées, un engagement rare sur le marché.
Les professionnels bénéficient également d’un accompagnement commercial dédié, avec des offres adaptées à leur activité et des conseils personnalisés. Il est aussi possible de prendre rendez-vous en boutique Pro pour échanger avec des experts SFR et configurer son installation.
Téléphonie fixe incluse et appels illimités
L’offre Fibre Power Pro inclut les appels illimités vers les fixes depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM vers plus de 100 destinations. Les appels vers les mobiles en France métropolitaine sont également inclus, un avantage non négligeable pour les indépendants et petites structures.
Une offre particulièrement avantageuse en ce moment
Frais offerts et abonnement remboursé pendant 3 mois
Actuellement, SFR propose une promotion attractive sur la Fibre Power Pro. Les frais de mise en service habituellement facturés sont entièrement offerts, soit environ 40 € d’économie immédiate. En complément, un remboursement de l’abonnement pendant 3 mois est proposé sur demande, ce qui permet de réduire significativement le coût global lors du lancement de l’offre.
Avec un engagement de 12 mois, cette offre reste flexible tout en intégrant des services premium rarement inclus à ce niveau de prix pour les professionnels.
Les offres mobiles SFR Pro pour compléter votre installation
Illimité 5G+ Pro : la mobilité sans compromis
Le forfait Illimité 5G+ Pro est conçu pour les professionnels toujours en déplacement. Il inclut les appels, SMS et MMS illimités, un Internet mobile illimité en 5G/5G+ en France, ainsi qu’un volume de data utilisable depuis l’Europe, les DOM et plusieurs destinations internationales.
Les clients Box bénéficient d’un tarif préférentiel, ce qui rend ce forfait particulièrement attractif lorsqu’il est associé à une offre Fibre Pro.
Des services mobiles adaptés aux pros
En plus des performances réseau, SFR Pro inclut des services différenciants : échange de mobile sous 24h en cas de panne, prêt de mobile gratuit pendant un mois si nécessaire, accompagnement commercial dédié et mise en service gratuite en boutique dans les 30 jours suivant l’achat.
Forfait avec téléphone à partir de 1 € : Monde 5G+ Pro
Pour les professionnels souhaitant renouveler régulièrement leur équipement, l’offre Monde 5G+ Pro avec smartphone à partir de 1 € inclut un engagement de 24 mois et un renouvellement du mobile tous les 12 mois. Ce forfait est particulièrement adapté aux profils internationaux grâce aux appels et data inclus vers de nombreuses destinations.
SFR Multi : regroupez vos abonnements et faites des économies
Centraliser ses lignes pour mieux maîtriser son budget
Avec SFR Multi, les professionnels peuvent regrouper leurs abonnements Internet et mobile, qu’ils soient personnels ou professionnels, afin de bénéficier de réductions mensuelles, de services exclusifs et du partage de data entre les lignes.
Dès que vous possédez une box Internet SFR Pro ou perso, celle-ci devient la base de votre groupe Multi. Vous pouvez ensuite ajouter une seconde box, des forfaits mobiles (jusqu’à 10 lignes) ou même l’offre Maison Sécurisée.
Des économies concrètes dès le deuxième abonnement
SFR Multi permet d’économiser jusqu’à 7 € HT par mois sur chaque forfait mobile, jusqu’à 4 lignes, ou de bénéficier d’une réduction sur une deuxième box Internet. Le partage de gigas est simple à gérer depuis l’Espace Client ou l’application SFR&Moi, avec jusqu’à 100 Go partageables par mois.
Pour les professionnels, c’est une solution efficace pour centraliser la gestion des abonnements tout en optimisant les coûts.
Pourquoi souscrire à l’offre SFR Pro en ligne ?
Souscrire en ligne à la Fibre Power Pro et aux offres mobiles SFR Pro permet de profiter d’un parcours simplifié et sécurisé. Les professionnels bénéficient d’un service client dédié, de 14 jours pour changer d’avis, d’un paiement 100 % sécurisé et de la livraison offerte du matériel.
✅ Notre avis sur SFR Fibre Power Pro
SFR Fibre Power Pro s’impose comme une offre très complète pour les professionnels, combinant débits élevés, sécurité, services dédiés et continuité de connexion. Les promotions actuelles renforcent son attractivité, notamment pour les créateurs d’entreprise et les indépendants. Associée aux forfaits mobiles Pro et à SFR Multi, elle constitue une solution globale performante pour piloter son activité en toute sérénité.
À qui s’adressent les offres SFR Pro ?
Les offres SFR Pro sont conçues pour les professionnels, indépendants, auto-entrepreneurs, créateurs d’entreprise, TPE et PME. Elles répondent aux besoins spécifiques liés à l’activité professionnelle : fiabilité de la connexion, continuité de service, accompagnement dédié et solutions évolutives.
Que se passe-t-il en cas de coupure Internet avec SFR Pro ?
En cas d’incident, SFR Pro propose une connexion de secours grâce à l’Internet garanti, permettant de rester connecté pendant toute la durée de la coupure. Une intervention technique est également garantie sous 8 heures ouvrées, afin de limiter l’impact sur l’activité professionnelle.
Pourquoi choisir une offre SFR Pro plutôt qu’une offre grand public ?
Une offre SFR Pro apporte une meilleure continuité de service, un support dédié aux entreprises et des options adaptées aux contraintes professionnelles. Elle est particulièrement recommandée lorsque l’activité dépend fortement d’Internet et du mobile.