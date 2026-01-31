Regarder des vidéos, naviguer en continu ou télétravailler depuis son smartphone consomme aujourd’hui beaucoup de data. Avec son forfait 100 Go à 9,99 € par mois, Sosh avance une proposition qui interpelle sur le marché des forfaits sans engagement. Reste à savoir si ce volume généreux à moins de 10 € peut réellement faire la différence face à la concurrence.
Entre usage intensif de données, travail à distance et divertissement en continu, le choix d’un forfait mobile avec un volume de data confortable est devenu un vrai enjeu pour beaucoup. Dans ce contexte, l’offre Sosh 100 Go à 9,99 €/mois attire l’attention, alliant un volume généreux à un tarif attractif. Reste à savoir si ce forfait peut réellement répondre aux besoins quotidiens sans compromis.
Le forfait mobile Sosh en bref :
Le forfait Sosh 100 Go est proposé à 9,99 €/mois sans engagement. Il inclut un quota de données important à un tarif inférieur à la plupart des offres comparables du marché, ce qui le place directement dans la course pour ceux qui consomment beaucoup de data sans vouloir payer plus.
Ce forfait s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent une grosse enveloppe de data à prix contenu, tout en restant sur un réseau reconnu.
Pourquoi ce forfait sans engagement change la donne ?
Dans une période où les usages mobiles explosent, entre streaming vidéo, appels visio et navigation sur réseaux sociaux, un forfait doté de 100 Go de data devient rapidement un critère essentiel pour une grande partie des utilisateurs. À 9,99 € par mois, ce niveau de volume à prix contenu s’inscrit dans une logique d’accessibilité.
Ce tarif peut particulièrement séduire ceux qui veulent éviter les dépassements de data ou les limitations fréquentes des forfaits plus modestes, tout en conservant une facturation claire et sans engagement. La question qui se pose alors est de savoir si ce mix volume / tarif est suffisant pour faire de cette offre une option réellement compétitive face aux autres forfaits populaires du moment.
Forfait 4G Sosh 100Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Orange
Data (Go)
100Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Sosh
Réseau
Orange
4G/5G
4G
Data (Go)
100Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Nombre de destinations
32
Liste de destinations
Union Européenne et DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
27
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Un forfait Sosh qui se distingue des concurrents
Le forfait Sosh 100 Go se positionne sur un segment clé : allier un gros volume de données mobiles à un tarif attractif sans engagement. Cette approche s’adresse avant tout aux consommateurs qui utilisent régulièrement leur smartphone pour :
- regarder des vidéos ou séries en déplacement,
- écouter de la musique en streaming,
- naviguer sur les réseaux sociaux de façon intensive,
- télétravailler ou consulter des contenus en mobilité.
Le caractère sans engagement permet également de changer rapidement de forfait si les besoins évoluent, ce qui est un avantage pour ceux qui testent différents niveaux d’usage.
Points forts et limites du forfait Sosh
Avant de se décider, il est important de regarder ce que cette offre apporte réellement, mais aussi ce qu’elle n’adresse pas. Cette mise en perspective permet de mieux comprendre si le forfait Sosh 100 Go correspond à vos usages, au-delà du simple prix.
✅ Points forts
❌ Limites
- 100 Go de data, un volume largement suffisant pour la plupart des usages quotidiens.
- Tarif très accessible (9,99 €/mois) sans engagement, rare sur ce segment.
- Réseau solide, avec couverture 4G/5G selon zone de résidence.
- Flexibilité grâce au sans-engagement.
- Pas de services annexes inclus (streaming muséal ou plateformes médias).
- Peut être surdimensionné pour un usage très léger.
- Sans engagement → possibilité de variation tarifaire à tout moment selon promotions.
✅ Verdict : un bon équilibre data/prix pour les gros utilisateurs sans contraintes
À 9,99 €/mois, le forfait Sosh 100 Go s’impose comme une option équilibrée pour ceux qui consomment beaucoup de données, sans engagement ni complexité. Il ne convient pas forcément à tous les profils, mais pour la majorité des utilisateurs intensifs de data, il représente une alternative solide face aux offres plus chères ou trop contraignantes du marché.
Les meilleurs forfaits du moment
Forfait 5G RED by SFR 80Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
80Go
7,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
80Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
80Go
Data (Go) à l'étranger
23Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Forfait 5G B&You 80Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
80Go
8,99€
Sans durée limitée - 4€99 pendant 12 mois au lieu de 8€99 avec Pure fibre
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
80Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
80Go
Data (Go) à l'étranger
35Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Options
eSIM
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
Forfait Série Free 110Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
110Go
8,99€
Pendant 1 an puis Forfait Free 5G
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
110Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
110Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,09 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.