Le forfait Sosh 100 Go est proposé à 9,99 €/mois sans engagement. Il inclut un quota de données important à un tarif inférieur à la plupart des offres comparables du marché, ce qui le place directement dans la course pour ceux qui consomment beaucoup de data sans vouloir payer plus.

Ce forfait s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent une grosse enveloppe de data à prix contenu, tout en restant sur un réseau reconnu.