Avec 100 Go de data en 4G, ce forfait répond aux besoins quotidiens de la majorité des utilisateurs. Que ce soit pour regarder des vidéos en streaming en déplacement, écouter de la musique en haute qualité, naviguer sur les réseaux sociaux, travailler à distance ou jouer en ligne, cette enveloppe est suffisamment large pour absorber la plupart des usages sans souci. La compatibilité avec la 5G permet en outre d’accéder à des débits supérieurs à ceux de la 4G, ce qui se traduit par une expérience plus fluide sur les contenus gourmands ou les partages de connexion.

Ce volume est aussi intéressant pour les périodes de vacances ou de déplacements fréquents, où l’accès à Internet mobile devient un élément central du quotidien. La 100 Go couvrent largement les besoins de data en territoire national et permettent une certaine tranquillité numérique sans contraintes.